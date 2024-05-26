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19歲英國少女海島度假遭3男性侵 警查獲淫狼自拍不雅片

香港01／ 田中貴
1名19歲英國少女到當地度假時光顧酒吧時喝醉，遭3男性侵，事後警員迅速鎖定3名淫狼去向，並在嫌犯手機發現涉事影片。示意圖／ingimage
1名19歲英國少女到當地度假時光顧酒吧時喝醉，遭3男性侵，事後警員迅速鎖定3名淫狼去向，並在嫌犯手機發現涉事影片。示意圖／ingimage

西班牙旅遊勝地海島發生令人髮指的輪姦案！1名19歲英國少女到當地度假時光顧酒吧時喝醉，酒吧服務員竟聯同2名朋友將少女帶到酒吧後方的儲物室，3男伸出狼爪將她輪姦，甚至用手機拍下性侵過程。少女事後返回酒店報案，警員迅速鎖定3名淫狼去向，向他們調查時在手機發現涉事影片，3人被捕，正被還押候審。

事件發生在西班牙馬略卡島（Majorca）東南面小鎮西洛特（S'Illot），19歲女受害人本月17日凌晨報警，表示案發前在1間酒吧飲酒，期間喝到酩酊大醉，服務員和2名朋友將她帶到酒吧後方的儲物室，3人先後對她性侵。女受害人的同性朋友見她遲遲未返，一直尋找其下落，最終發現她在酒吧，然後將她帶回酒店。女受害人表示隱約記得自己遭人性侵，但不記得細節，也不清楚有多少人犯案，最後決定報警求助。

國民警衛隊公開回應事件表示，指3名男子涉嫌在西洛特性侵1名英國遊客而被捕，他們已被移交給法院，目前正在進行調查。

消息稱，警方先後拘捕涉案服務員和其2名朋友，從嫌犯手機發現案發片段，認為有人拍攝自己獸行。女受害人直到確認國民警衛隊公開聲明才知道總共有3人犯案，案件在馬略卡島東部城鎮馬納科爾（Manacor）法院審理，以閉門形式進行，3名被告被還押候審，其中2名被告是阿根廷人，另一名被告是哥倫比亞人。

馬略卡島過往發生過多宗旅客遭性侵或輪姦案件，有被告被判處4年監禁，相關案件仍在審理中，當中2名男子被控去年3月性侵和搶劫1名英國遊客，一旦罪成，他們將分別面臨20年和27年監禁。

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文章授權轉載自《香港01》

性侵 英國 西班牙

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