印度遊樂場大火 釀至少24人喪生

印度一座鐵皮搭建而成的兒童遊樂場昨天下午發生火災,造成至少24人喪生,其中包括9名兒童;印度總理莫迪也對這起意外表示「極度悲痛」。

這場火災發生在古茶拉底邦(Gujarat)拉吉科特市(Rajkot)的兒童遊樂場。

事發後,莫迪(Narendra Modi)在社群平台X發文稱:「對於拉吉科特的火災感到極度悲痛,我的心與所有喪失親人者同在,並為傷者祈禱。」

Extremely distressed by the fire mishap in Rajkot. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. Prayers for the injured. The local administration is working to provide all possible assistance to those affected.