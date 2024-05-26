印度遊樂場大火 釀至少24人喪生

印度一座鐵皮搭建而成的兒童遊樂場昨天下午發生火災，造成至少24人喪生，其中包括9名兒童；印度總理莫迪也對這起意外表示「極度悲痛」。

這場火災發生在古茶拉底邦（Gujarat）拉吉科特市（Rajkot）的兒童遊樂場。

事發後，莫迪（Narendra Modi）在社群平台X發文稱：「對於拉吉科特的火災感到極度悲痛，我的心與所有喪失親人者同在，並為傷者祈禱。」

Extremely distressed by the fire mishap in Rajkot. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. Prayers for the injured. The local administration is working to provide all possible assistance to those affected. — Narendra Modi (@narendramodi) May 25, 2024

莫迪表示，當地政府正全力為受難者提供一切可能的協助。

古茶拉底邦首長巴特爾（Bhupendra Patel）也承諾為每位罹難者家屬提供40萬盧比（約新台幣15萬5000元）慰問金，傷者每人5萬盧比醫療補助金。

印度目前正值酷暑，消防人員表示，由於遊樂場的鐵皮建築已經坍塌，加上風力強勁，滅火及搜救作業困難，尚有民眾通報親人失蹤。

起火原因正在調查，但印度「共和報」（Republic）引述消息人士說法稱，火災是因一台冷氣機爆炸引起，且消防局是在大火燃燒2小時後才接獲報案。

當地警方已依過失致死罪嫌羁押遊樂場業主與總經理。

另一方面，在1300公里外的印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）貝梅塔拉縣（Bemetara），當地最大炸藥製造廠昨天也發生爆炸事件，已確認1人死亡、6人受傷。

爆炸發生當時，廠內約有100多名員工，目前可能仍有人被埋在瓦礫堆中，但搜救行動已在入夜後暫停。