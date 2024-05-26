印度遊樂場大火 釀至少24人喪生

中央社／ 新德里26日專電

印度一座鐵皮搭建而成的兒童遊樂場昨天下午發生火災，造成至少24人喪生，其中包括9名兒童；印度總理莫迪也對這起意外表示「極度悲痛」。

這場火災發生在古茶拉底邦（Gujarat）拉吉科特市（Rajkot）的兒童遊樂場。

事發後，莫迪（Narendra Modi）在社群平台X發文稱：「對於拉吉科特的火災感到極度悲痛，我的心與所有喪失親人者同在，並為傷者祈禱。」

莫迪表示，當地政府正全力為受難者提供一切可能的協助。

古茶拉底邦首長巴特爾（Bhupendra Patel）也承諾為每位罹難者家屬提供40萬盧比（約新台幣15萬5000元）慰問金，傷者每人5萬盧比醫療補助金。

印度目前正值酷暑，消防人員表示，由於遊樂場的鐵皮建築已經坍塌，加上風力強勁，滅火及搜救作業困難，尚有民眾通報親人失蹤。

起火原因正在調查，但印度「共和報」（Republic）引述消息人士說法稱，火災是因一台冷氣機爆炸引起，且消防局是在大火燃燒2小時後才接獲報案。

當地警方已依過失致死罪嫌羁押遊樂場業主與總經理。

另一方面，在1300公里外的印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）貝梅塔拉縣（Bemetara），當地最大炸藥製造廠昨天也發生爆炸事件，已確認1人死亡、6人受傷。

爆炸發生當時，廠內約有100多名員工，目前可能仍有人被埋在瓦礫堆中，但搜救行動已在入夜後暫停。

印度 火災 爆炸

延伸閱讀

斯洛伐克總理遇刺 印總理莫迪：懦弱卑鄙行為

印度總理莫迪提交競選文件 尋求聖城選區連任

選情無懸念？印度大選第3梯次投票 分析：莫迪打宗教牌強催票

登記選民有10億人！地表最大規模投票登場 印度大選重點一次看

相關新聞

營運公司深陷赤字…艾菲爾鐵塔門票將漲20％ 支應緊急翻修工程費

巴黎市政廳今天投票決定，下個月起艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）成人門票價格將提高20%，以協助支付緊急翻修工程費...

新加坡航空班機亂流迫降事件 仍有43人住院治療

新加坡航空公司（Singapore Airlines）一架客機21日於空中遭遇亂流迫降泰國，泰國首都曼谷一間醫院今天說，...

超商前架黑布阻拍富士山美景 町長：若出現「這情況」會考慮撤除

日本山梨縣富士河口湖町的一間便利商店因為可以拍到富士山彷彿疊在屋頂上的美景，近年成為拍照與打卡的熱門景點，卻導致居民不勝...

不救火反涉縱火？智利連環野火世紀第2慘奪逾百命 嫌犯竟是消防員

智利中部今年2月遭野火肆虐，造成約137人死亡。法新社報導，智利當局表示，他們24日逮捕一名消防員，他涉嫌今年2月在沿岸...

目視檢查太鬆！日版數位身分證大量偽造 陸籍嫌犯：5分鐘做1張

日本推動做為身分證明的「My Number Card」（個人編號卡）已有偽造集團，以1到2萬日圓的價格在中國與越南社群兜...

21世紀死亡數第2多…智利中部2月大火137人亡 消防員疑引發火災被捕

智利當局表示，一位消防人員涉嫌今年2月在中部渡假城市比納薩瑪（Vina del Mar）附近引發火災，後續引起的大火造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。