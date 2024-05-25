新加坡航空班機亂流迫降事件 仍有43人住院治療

新加坡航空公司（Singapore Airlines）一架客機21日於空中遭遇亂流迫降泰國，泰國首都曼谷一間醫院今天說，這起緊急事件發生4天後，該班機的43名乘客仍在曼谷住院治療。

路透社報導，三美泰詩納卡琳醫院（SamitivejSrinakarin Hospital）透過聲明指出，這43名傷患住在曼谷的3間不同醫院。

聲明提到，三美泰詩納卡琳醫院收治34名傷患，其中有7人於加護病房治療，包括3名澳洲人、2位馬來西亞人、1名英國人及1位紐西蘭人。

三美泰詩納卡琳醫院的院長23日告訴媒體，有22人脊椎受傷，6人腦部和頭蓋骨受傷，但都沒有生命危險。

5月21日，從英國倫敦飛往新加坡的新加坡航空公司SQ321班機，在飛越緬甸上空時遭遇突發性劇烈亂流，造成1名乘客疑似心臟病發作死亡，還有數十人受傷。

這架載有211名乘客和18位機組人員的航班，最終緊急迫降曼谷。