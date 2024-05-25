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營運公司深陷赤字…艾菲爾鐵塔門票將漲20％ 支應緊急翻修工程費

中央社／ 巴黎24日綜合外電報導
巴黎知名景點艾菲爾鐵塔。法新社
巴黎知名景點艾菲爾鐵塔。法新社

巴黎市政廳今天投票決定，下個月起艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）成人門票價格將提高20%，以協助支付緊急翻修工程費用。

法新社報導，遊客目前搭乘電梯前往艾菲爾鐵塔塔頂的費用為29.40歐元（約新台幣1030元），這一價格將在6月17日漲到35.30歐元（約新台幣1230元）。

巴黎市議會還支持艾菲爾鐵塔營運管理公司（SETE）調整資本結構，並降低向SETE收取的年費。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間遊客數量減少，加上翻修成本急遽上升，使SETE深陷赤字。

艾菲爾鐵塔工作人員今年稍早舉行罷工，抗議這座紀念塔的財務管理方式不當。

2020年及2021年COVID-19疫情期間，艾菲爾鐵塔出現約1億2000萬歐元的資金缺口。

工會主張，鑒於必須進行重新上漆等重大維護工作，先前資本重組涉及金額僅6000萬歐元並不足夠。

這座由建築師艾菲爾（Gustave Eiffel）為1889年世界博覽會設計的傑作，自建造以來已重新粉刷19次。

艾菲爾當時建議每7年油漆1次鐵塔，以遏阻不可避免的鏽蝕現象。

然而自2010年以來，這座高達300公尺的鐵塔──若包含頂部的高頻天線則高330公尺──一直沒有進行完整的油漆工程。

2020年由於COVID-19的限制，艾菲爾鐵塔參觀人數降至150萬人，直到去年遊客數量才恢復至近600萬人。

COVID-19 疫情 艾菲爾鐵塔

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