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不救火反涉縱火？智利連環野火世紀第2慘奪逾百命 嫌犯竟是消防員
智利中部今年2月遭野火肆虐，造成約137人死亡。法新社報導，智利當局表示，他們24日逮捕一名消防員，他涉嫌今年2月在沿岸城市比納薩瑪（Vina del Mar）附近縱火，後續引發這起被稱作本世紀第二致命的大火。
智利調查警署（PDI）署長塞納（Eduardo Cerna）記者會表示：「今天發出的逮捕令是針對今年2月在中部瓦巴萊索大區放火的人士。」瓦巴萊索大區即比納薩瑪所在地。
當地媒體指出，被逮捕的消防員是名22歲男子，於一年半前志願加入消防隊。瓦巴萊索市第13消防聯隊指揮官馬焦洛（Vicente Maggiolo）告訴記者：「我們對於所發生的事感到極度震驚，這完全是起獨立事件……我們消防隊為瓦巴萊索服務170多年，無法允許這種事發生。」
調查人員發現，這場大火始於比納薩瑪和瓦巴萊索市附近的潘紐拉斯湖（Lake Penuelas），當時有同時引燃的小火。炎熱風強的天氣使火勢迅速蔓延。檢察官歐薩登（Osvaldo Ossandon）表示，「約有四個起火點且彼此間距離相等」，並在嫌犯家中找到用以點火的材料。調查員也正調查跟其他縱火案的可能關聯。但目前尚不清楚嫌犯動機。
比納薩瑪市市長里巴蒙蒂（Macarena Ripamonti）表示：「我們所有人……都知道這是蓄意攻擊。我們今天可以如此確信。」
智利內政部長卡洛琳娜．杜哈（Carolina Toha）表示：「最重要的是，這對火災罹難者、罹難者家屬，及在火災中失去財產和工作並奮鬥至今的人，是正義和彌補的行動。」
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