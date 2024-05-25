21世紀死亡數第2多…智利中部2月大火137人亡 消防員疑引發火災被捕

中央社／ 聖地牙哥24日綜合外電報導
智利中部2日爆發森林野火持續延燒，造成至少99人喪生及數百人失蹤，沿岸觀光勝地瓦爾帕萊索和維涅馬爾外圍淪為重災區，總統柏瑞克4日警告國家將面臨「巨大悲劇」。路透
智利中部2日爆發森林野火持續延燒，造成至少99人喪生及數百人失蹤，沿岸觀光勝地瓦爾帕萊索和維涅馬爾外圍淪為重災區，總統柏瑞克4日警告國家將面臨「巨大悲劇」。路透

智利當局表示，一位消防人員涉嫌今年2月在中部渡假城市比納薩瑪（Vina del Mar）附近引發火災，後續引起的大火造成137人喪命，他於今天被逮捕。

法新社報導，智利調查警署（PDI）署長塞納（Eduardo Cerna）於記者會說：「今天對這名2月在瓦巴萊索（Valparaiso）地區引發火災的人士發出逮捕令。」

比納薩瑪市位於智利首都聖地牙哥（Santiago）西北方約110公里處，是瓦巴萊索地區的一座沿海城市。今年2月2日，比納薩瑪附近同時發生數起火警。

由於風勢和高達攝氏40度左右的熱浪助長火勢，最終導致這起全球於21世紀死亡人數第2多的火災。

當地媒體報導，這名22歲的男性消防人員在1年半前加入義勇消防隊

瓦巴萊索市的消防隊指揮官馬吉歐羅（VicenteMaggiolo）告訴記者：「我們對此事深感痛心，這完全是個案…我們為瓦巴萊索效力超過170年，不能容許這種事發生。」

智利當局調查人員發現，火警始於潘紐拉斯湖（Lake Penuelas）附近同時引燃的小火，地點位在比納薩瑪市和瓦巴萊索市附近。炎熱風強的天氣促使火勢迅速蔓延。

檢察官歐薩登（Osvaldo Ossandon）指出，「約有4個起火點，彼此之間的距離相等」，而且已在嫌疑人家中找到用來點火的材料。調查員也正探查跟其他縱火案的可能關聯。

目前不清楚嫌疑人引發火災的動機為何。比納薩瑪市長里巴蒙蒂（Macarena Ripamonti）表示：「我們所有人…都知道這是蓄意攻擊。我們今天可以如此確信。」

智利內政部長杜哈（Carolina Toha）說道：「最重要的是，這對於那些命喪火災的人、罹難者家屬和失去所有財產和工作並奮鬥至今的人而言，是正義和彌補的行動。」

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