熟悉的音樂最對味！科學家揭密 人為何覺得老歌更好聽？

不同歌手的音樂，是薰陶一個人很重要的成長過程，而人們之所以對老歌比較有感觸，其實是有原因的。

在音樂的領域裡，每個人都有各自喜愛的曲風，無論是流行、搖滾、嘻哈、電子、金屬、藍調、爵士、古典、鄉村、民謠，不同的風格都有其獨一無二的魅力——透過音樂的薰陶，你我可以陶醉在節奏的渲染中，再藉由歌詞的意境和歌手充滿穿透力的嗓音，盡情徜徉在音樂的世界。

但有時候，你是否會突然發現，自己開始不再認識檯面上的音樂人？或是街頭巷尾所播放的音樂，幾乎都是從沒聽過的歌手？

曾幾何時，如果偶然間聽到年輕時最熟悉的老歌，你還會不禁在心底默默讚歎：還是老歌比較好聽。

偶爾我們還會發現一種現象，特別是在音樂串流平台上聽排行榜的歌單時，一些好幾年前的歌曲都還會屹立在榜上——這代表老歌依然有人在聽，一些經典歌曲雋永的魅力，使它永遠不會因為時間而消逝，反而是依然長存在歌迷心中。

每個人對老歌的定義都不相同，但都是心底深刻的記憶

老歌總是能勾起心底的回憶。錄音帶示意圖。圖／Ingimage

無論每個人對「老歌」的定義，是江蕙、費玉清、齊豫、張清芳、潘安邦，還是張學友、任賢齊、周杰倫、蔡依林、孫燕姿、張惠妹，相信只要一聽到他們歌曲前奏的旋律，馬上就能跟著哼唱，而且朗朗上口。

你有沒有覺得，為什麼老歌總是比較好聽？

近年來，老音樂的銷量比新音樂都還要好，其中有一個重要的心理原因，那就是熟悉的音樂，實際上會讓聽眾的感受更良好。

《Mic》報導，在大量的科學實驗中，研究人員邀請許多受測者，並依照播放不同的音樂，監測他們腦波變化的程度，結果發現，如果受測者聽到的音樂是他們以前所熟悉的老歌，他們更有可能在這首歌曲中，傳達出正面、積極的感受。

不僅如此，研究還發現，如果歌曲能夠觸發特定的回憶、某種和成長過程有關的記憶，受測者的正面情緒程度得分會更高分。

聽到老歌時的感動，往往能喚醒內心的共鳴

研究人員表示，「熟悉的老歌，是人們誘發好心情的一種可靠方式，事實上，當一個人在聽到熟悉的音樂時，他們大腦中的情感中心會更加活躍。」

像是在電影《星際異攻隊2》（Guardians of the Galaxy）當中，詹姆斯岡恩（James Gunn）就將老歌的情懷運用到極致，這也是星爵在面對挫折和沮喪時，讓自己振作的一種方式。

音樂是為自己打氣的重要方式，像是星爵就因為隨身聽內的老歌曲調，如〈The Chain〉、〈Bring It On Home to Me〉、〈Father and Son〉等，這讓他想起了他的家鄉和他的母親，熟悉的音樂賦予了他特殊的情感共鳴與鄉愁。

而電影《金牌特務》（Kingsman: The Secret Service）中，梅林的最後一曲〈Take Me Home, Country Roads〉也是逼哭不少人。

老歌為什麼可以這麼受歡迎？

黑膠唱片至今依然是許多熱愛音樂的人，必蒐藏的經典。示意圖。圖／Ingimage

美國另類搖滾樂團威爾可合唱團（Wilco）的主唱傑夫特維迪（Jeff Tweedy）就曾說，「你無法與早期唱片的歌曲做競爭，因為它們已經引起了人們的共鳴，它們有時間滲透到人們的生活中。」

他補充，「新紀錄是立竿見影的，而立竿見影的東西，永遠不會像那些能夠在很長一段時間內積累情感的歌曲，產生同樣的回憶。」

《Medium》也羅列了老歌永遠受歡迎的關鍵，而且永遠歷久彌新的感動因素：

1、老歌永遠不會感到無聊

你可能會發現，當老歌開始播放時，許多人都會開始跟著哼唱，因為它能勾起這首歌在流行時的美好時光。

2、音樂風格更加樸實

一般來說，老歌的節奏、聲音和整首歌曲的曲調都經過較少的編輯，對比現代音樂的諸多花樣，老歌的感覺更加樸實和自然。

3、老歌歌詞通常比較有意境

在許多的新歌裡，有時候它的歌詞是比較反應社會，而且憤世嫉俗的，但老歌基本上不太會有這樣的狀況，老歌的歌詞通常是比較有意境，而且朗朗上口。

4、老歌很吸引人

事實上，所有老歌都很吸引人，要讓熟悉它們的人不跟著歌唱，幾乎是不太可能的事，而正是因為這樣令人充滿回憶的感覺，它是令人愉快的。對比要硬唱一首不會的新歌，有時跟著一首老歌哼唱的感覺，其實更好。

5、老歌是每個人都可以理解的旋律

像是在美國，婚禮上播〈Sweet Caroline〉，幾乎是每對新人都會做的事，這首歌也成了婚禮必聽的歌曲。為什麼？因為每個年齡層的人都會喜歡，大家都會因為這個旋律深深地陶醉其中，這就是老歌的吸引力。

6、在尷尬的狀況下，老歌可以做到打破僵局的作用

無論情況多麼尷尬，像是家族聚會、同學會、婚禮，甚至有朋友作客拜訪家中，音樂都是成功溝通的關鍵，老歌更是能成為彼此之間的共通話題。

7、老歌喚醒你和父母之間的回憶

有時候，人們會聽老歌，很大主因就是跟著父母一起聽，它影響你的童年，也是你記憶中很深刻的一部分。

8、和新歌相比，老歌似乎有更多的變化

不可否認的，就主觀上的感受而言，老歌確實比新歌更耐聽更動人，老音樂有其獨特的個性，是新音樂無法取代的風格。

9、就算不會唱，老歌依然會讓你想快樂唱歌

老歌喚醒了所有人的快樂和想要唱歌的衝動，就算你的歌喉再難聽，但因為對老歌的感受如此強烈，你還是會情不自禁地大聲唱出來。

10、老歌總是能讓家人團聚

一些歌曲對某些家庭而言，它其實有著特殊的意義，有時候這首歌就代表著你們的家庭，因此這些老歌自然有著無可取代的地位。

（本文出自2024.05.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）