熟悉的音樂最對味！科學家揭密 人為何覺得老歌更好聽？

不同歌手的音樂,是薰陶一個人很重要的成長過程,而人們之所以對老歌比較有感觸,其實是有原因的。

在音樂的領域裡,每個人都有各自喜愛的曲風,無論是流行、搖滾、嘻哈、電子、金屬、藍調、爵士、古典、鄉村、民謠,不同的風格都有其獨一無二的魅力——透過音樂的薰陶,你我可以陶醉在節奏的渲染中,再藉由歌詞的意境和歌手充滿穿透力的嗓音,盡情徜徉在音樂的世界。

但有時候,你是否會突然發現,自己開始不再認識檯面上的音樂人?或是街頭巷尾所播放的音樂,幾乎都是從沒聽過的歌手?

曾幾何時,如果偶然間聽到年輕時最熟悉的老歌,你還會不禁在心底默默讚歎:還是老歌比較好聽。

偶爾我們還會發現一種現象,特別是在音樂串流平台上聽排行榜的歌單時,一些好幾年前的歌曲都還會屹立在榜上——這代表老歌依然有人在聽,一些經典歌曲雋永的魅力,使它永遠不會因為時間而消逝,反而是依然長存在歌迷心中。

每個人對老歌的定義都不相同,但都是心底深刻的記憶

老歌總是能勾起心底的回憶。錄音帶示意圖。圖/Ingimage

無論每個人對「老歌」的定義,是江蕙、費玉清、齊豫、張清芳、潘安邦,還是張學友、任賢齊、周杰倫、蔡依林、孫燕姿、張惠妹,相信只要一聽到他們歌曲前奏的旋律,馬上就能跟著哼唱,而且朗朗上口。

你有沒有覺得,為什麼老歌總是比較好聽?

近年來,老音樂的銷量比新音樂都還要好,其中有一個重要的心理原因,那就是熟悉的音樂,實際上會讓聽眾的感受更良好。

《Mic》報導,在大量的科學實驗中,研究人員邀請許多受測者,並依照播放不同的音樂,監測他們腦波變化的程度,結果發現,如果受測者聽到的音樂是他們以前所熟悉的老歌,他們更有可能在這首歌曲中,傳達出正面、積極的感受。

不僅如此,研究還發現,如果歌曲能夠觸發特定的回憶、某種和成長過程有關的記憶,受測者的正面情緒程度得分會更高分。

聽到老歌時的感動,往往能喚醒內心的共鳴

研究人員表示,「熟悉的老歌,是人們誘發好心情的一種可靠方式,事實上,當一個人在聽到熟悉的音樂時,他們大腦中的情感中心會更加活躍。」

像是在電影《星際異攻隊2》(Guardians of the Galaxy)當中,詹姆斯岡恩(James Gunn)就將老歌的情懷運用到極致,這也是星爵在面對挫折和沮喪時,讓自己振作的一種方式。

音樂是為自己打氣的重要方式,像是星爵就因為隨身聽內的老歌曲調,如〈The Chain〉、〈Bring It On Home to Me〉、〈Father and Son〉等,這讓他想起了他的家鄉和他的母親,熟悉的音樂賦予了他特殊的情感共鳴與鄉愁。

而電影《金牌特務》(Kingsman: The Secret Service)中,梅林的最後一曲〈Take Me Home, Country Roads〉也是逼哭不少人。

老歌為什麼可以這麼受歡迎?

黑膠唱片至今依然是許多熱愛音樂的人,必蒐藏的經典。示意圖。圖/Ingimage

美國另類搖滾樂團威爾可合唱團(Wilco)的主唱傑夫特維迪(Jeff Tweedy)就曾說,「你無法與早期唱片的歌曲做競爭,因為它們已經引起了人們的共鳴,它們有時間滲透到人們的生活中。」

他補充,「新紀錄是立竿見影的,而立竿見影的東西,永遠不會像那些能夠在很長一段時間內積累情感的歌曲,產生同樣的回憶。」

《Medium》也羅列了老歌永遠受歡迎的關鍵,而且永遠歷久彌新的感動因素:

1、老歌永遠不會感到無聊

你可能會發現,當老歌開始播放時,許多人都會開始跟著哼唱,因為它能勾起這首歌在流行時的美好時光。

2、音樂風格更加樸實

一般來說,老歌的節奏、聲音和整首歌曲的曲調都經過較少的編輯,對比現代音樂的諸多花樣,老歌的感覺更加樸實和自然。

3、老歌歌詞通常比較有意境

在許多的新歌裡,有時候它的歌詞是比較反應社會,而且憤世嫉俗的,但老歌基本上不太會有這樣的狀況,老歌的歌詞通常是比較有意境,而且朗朗上口。

4、老歌很吸引人

事實上,所有老歌都很吸引人,要讓熟悉它們的人不跟著歌唱,幾乎是不太可能的事,而正是因為這樣令人充滿回憶的感覺,它是令人愉快的。對比要硬唱一首不會的新歌,有時跟著一首老歌哼唱的感覺,其實更好。

5、老歌是每個人都可以理解的旋律

像是在美國,婚禮上播〈Sweet Caroline〉,幾乎是每對新人都會做的事,這首歌也成了婚禮必聽的歌曲。為什麼?因為每個年齡層的人都會喜歡,大家都會因為這個旋律深深地陶醉其中,這就是老歌的吸引力。

6、在尷尬的狀況下,老歌可以做到打破僵局的作用

無論情況多麼尷尬,像是家族聚會、同學會、婚禮,甚至有朋友作客拜訪家中,音樂都是成功溝通的關鍵,老歌更是能成為彼此之間的共通話題。

7、老歌喚醒你和父母之間的回憶

有時候,人們會聽老歌,很大主因就是跟著父母一起聽,它影響你的童年,也是你記憶中很深刻的一部分。

8、和新歌相比,老歌似乎有更多的變化

不可否認的,就主觀上的感受而言,老歌確實比新歌更耐聽更動人,老音樂有其獨特的個性,是新音樂無法取代的風格。

9、就算不會唱,老歌依然會讓你想快樂唱歌

老歌喚醒了所有人的快樂和想要唱歌的衝動,就算你的歌喉再難聽,但因為對老歌的感受如此強烈,你還是會情不自禁地大聲唱出來。

10、老歌總是能讓家人團聚

一些歌曲對某些家庭而言,它其實有著特殊的意義,有時候這首歌就代表著你們的家庭,因此這些老歌自然有著無可取代的地位。

(本文出自2024.05.23《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)