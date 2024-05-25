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日本東京品川民宅傳4死、遺體有刀傷 父母案發前3天剛離婚

中央社／ 東京25日綜合外電報導
日本東京都品川區一處民宅，5月23日發生一起30多歲母親跟年幼子女共4人死亡案件，被送醫救治的父親也被發現頸部有刀傷，且父親與母親在案發3天前剛離婚。圖截自日媒FNN影片
日本東京都品川區一處民宅，5月23日發生一起30多歲母親跟年幼子女共4人死亡案件，被送醫救治的父親也被發現頸部有刀傷，且父親與母親在案發3天前剛離婚。圖截自日媒FNN影片

日本東京都品川區一處民宅，5月23日發生一起30多歲母親跟年幼子女共4人死亡案件，被送醫救治的父親也被發現頸部有刀傷，且父親與母親在案發3天前剛離婚

日本電視台（Nippon TV）及朝日新聞報導，事發當時傳出民宅發生火警，但當消防人員趕到時火勢已熄滅，並在屋內發現4具遺體，分別是37歲母親、6歲大女兒、3歲小女兒及2歲小兒子。40多歲父親則因受傷被送醫。

昨天晚間進一步得知，受傷的父親及死亡的母親在事發前3天剛離婚，並持續同居。

參與調查的相關人士說，4名死者的頸部及胸部等處都有刀傷，警視廳昨天在現場採證時，也以殺人嫌疑對民宅進行搜索。

目前雖然尚不清楚4人確切死因，但有可能是失血過多；父親頸部的傷，可能是自行造成。除了一家五口倒臥的一樓和室內，警方也在民宅內其他地方發現血跡，且4名死者身上並沒有出現保護自己所造成的「防衛性傷痕」。

民宅門窗在事發時都上鎖，沒有第3者侵入痕跡，看似凶器的刀子也在屋內被找到。警視廳將待父親傷勢穩定後聽取說法，釐清事發經過等細節，並預計今天針對死者進行司法解剖釐清死因。

命案 日本 離婚

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