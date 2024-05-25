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法國能源巨擘股東會遇抗議 170多人被捕、8人受傷

中央社／ 法國拉第凡斯24日綜合外電報導
法國能源巨擘道達爾能源集團（TotalEnergies）今天與大股東召開年會，遭遇氣候運動人士抗議。圖取自X平台@xrFrance
法國能源巨擘道達爾能源集團（TotalEnergies）今天與大股東召開年會，遭遇氣候運動人士抗議。圖取自X平台@xrFrance

法國能源巨擘道達爾能源集團（TotalEnergies）今天與大股東召開年會，遭遇氣候運動人士抗議。道達爾能源執行長普揚今天跟股東說，必須開發新油田滿足全球需求。

法新社報導，數以百計群眾聚集在東方匯理資產管理（Amundi Asset Management）巴黎總部外頭，警方表示已逮捕173人。東方匯理資產管理是全球首屈一指的投資管理公司，也是道達爾能源集團一大股東。

在道達爾能源集團召開年度大會的數小時前，也有氣候運動人士聚集起來。綠色和平組織（Greenpeace）成員拉起寫著「通緝」的直幅，稱執行長普揚（Patrick Pouyanne）是「法國汙染最嚴重的公司領導人」。這條直幅很快就被警方撤下。

東方匯理舉行全體會議時，數百名環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）運動人士聚集在總部外頭。

警方說，數十名抗議群眾強行進入東方匯理大樓、在牆上塗鴉並砸碎一些窗戶。東方匯理表示，有8名保全人員受傷。

環團人士說，道達爾能源集團的天然氣與石油活動加劇全球暖化並破壞生物多樣性。

普揚告訴股東，化石燃料產量不足推高油價，「很快就會讓新興國家的人民感到難以承受，對我們的已開發國家人民而言也是如此」。

他說，對石油的需求是隨著全球人口成長而攀升。

但普揚說，道達爾能源集團將追求「平衡的策略」，同時發展化石燃料與低碳能源生產。

他說，道達爾能源已經證明，「在追求轉型到更潔淨能源的同時，有可能成為盈利、甚至是獲利最豐」的企業。

在今天的會議上，近80%的股東批准道達爾能源的氣候策略，超過75%的股東也投票支持讓普揚續任執行長3年。

暖化 法國

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