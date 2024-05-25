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哈薩克前經濟部長活活打死嬌妻！「拖12小時不救」遭判24年

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
比辛巴耶夫疑似懷疑妻子出軌而將對方暴打致死。美聯社
比辛巴耶夫疑似懷疑妻子出軌而將對方暴打致死。美聯社

哈薩克44歲前經濟部長比辛巴耶夫（Kuandyk Bishimbayev），去年11月9日將31歲的妻子努科諾娃（Saltanat Nukenova）活活打死，引發全球關注，比辛巴耶夫本月13日遭判24年有期徒刑。

BBC等報導，比辛巴耶夫去年11月9日上午7時15分許，在首都阿斯塔納一家由親戚開設的餐廳包廂裡，對結婚不到1年的妻子努科諾娃拳打腳踢，過程中可以聽見比辛巴耶夫不斷辱罵妻子並懷疑對方外遇，隨後扯著對方頭髮，將她拖到另一間沒有監視器的房間。

在妻子瀕死之際，比辛巴耶夫還打電話給自己的算命師坦言暴行，而對方則向他保證，妻子絕對不會有事，最終錯過黃金治療時間，努科諾娃躺在小房間地板的血泊中慢慢死去。等到12個小時後救護人員獲報趕往現場時，她已經身亡。

法醫報告顯示，努科諾娃因頭部外傷造成腦損傷，且有被人勒住脖子的跡象，最高法院判處比辛巴耶夫有期徒刑24年。另外，案發餐廳所在的美食廣場，由比辛巴耶夫親戚拜扎諾夫（Bakhytzhan Baizhanov）負責經營，他也因為隱瞞罪行被判處坐牢4年。

比辛巴耶夫出庭受審的情況，透過直播傳遍哈薩克，民眾紛紛在社群媒體上討論此案，並有超過15萬人連署要求改革家暴法，總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）最終簽署法案，加重家暴行為的處罰，從原本的民事犯罪升級為刑事，並且無須受害者本人報案也可立案。

哈薩克44歲前經濟部長比辛巴耶夫將妻子活活打死，獲判24年。美聯社
哈薩克44歲前經濟部長比辛巴耶夫將妻子活活打死，獲判24年。美聯社

根據聯合國統計，哈薩克每年有約400名女性死於家庭暴力，而實際上的數字可能更高，因為有些案件並未被通報。

比辛巴耶夫是哈薩克前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的愛將。他自2016年起擔任經濟部長，但2018年因挪用國家公款被判處10年徒刑，不過隔年就獲特赦。

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丈夫 哈薩克 家暴

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