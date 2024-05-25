女子助隱匿中國詐財贓款2000億元 在英判刑近7年

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中央社／ 倫敦24日綜合外電報導
示意圖。圖／Ingimage
示意圖。圖／Ingimage

一名叫做簡文（Wen Jian，音譯）的女子在英國被控將竊自中國人的錢換成比特幣攜出中國，再換成現金，協助隱匿50億英鎊（約新台幣2050億元）的詐欺收益，今天被判入獄近7年。

路透社報導，檢方說，簡文協助隱匿金錢來源，據稱這筆錢是在一樁2014年到2017年的詐財計畫中竊取自近13萬名中國投資人。

據說簡文並未參與詐財，檢方表示，詐財計畫是由另一名女子策劃，簡文認為這名女子本身就很富裕。

英國警方在調查中查獲裝有超過6萬1000個比特幣（bitcoin）的錢包，是全球執法機關查獲的最大批虛擬貨幣之一。

檢方在簡文受審期間說，警方於2021年查獲時，這些比特幣價值約14億英鎊。目前已漲到超過30億英鎊。

42歲的簡文否認3項洗錢罪名，她說，她對比特幣相關犯罪毫不知情。

經南華克刑事法院（Southwark Crown Court）審理後，陪審團今年3月認定她有一項罪名成立，但未能在另兩項罪名上做成裁決。

簡文今天因一項洗錢罪名被判處6年8個月監禁。

法官海爾斯（Sally-Ann Hales）說，沒有跡象顯示簡文涉及詐財，但她告訴簡文，她「毫不懷疑」簡文知道自己經手的是犯罪資產。

檢察官瓊斯（Gillian Jones）在審判開始時說，詐財計畫的幕後首腦於2017年來到英國，當時中國政府才剛開始調查不久。

簡文負責在檯面上活動，協助將竊來的錢財換成比特幣帶出中國，然後再換成現金。

檢方說，簡文早該知道這些錢是非法取得。但簡文說，她只是想給兒子一個更好的未來。

簡文的律師哈里斯（Mark Harries）提到，簡文只是「犯罪老手大壞蛋」的又一個受害者，簡文遭人「用過即丟」，只因她可以信賴，也可以捨棄。

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