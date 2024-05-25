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首爾大畢業生修圖學妹照片 靠「換臉」製作上千部色情影片

聯合新聞網／ 綜合報導
首爾大畢業生製作換臉色情影片。圖擷自中央日報
首爾大畢業生製作換臉色情影片。圖擷自中央日報

南韓近日揭露一起案件，五名嫌犯涉嫌製作與散步上千部換臉色情影片的案件，其中兩名首爾大學畢業的主嫌利用許多在校就讀的女學生，從她們的社群軟體擷取大量照片，再以修圖技術換頭成色情影片後轉發。

根據南韓《中央日報》報導指出，警方指出，五名嫌疑人已被捕，其中一名嫌犯為40歲的朴姓首爾大學畢業生，他在學校待了十多年，對學校學妹很熟悉，他製作的換臉色情影片中，受害人有61人，其中12人是目前仍在校就讀的大學或研究所學生，他是換臉影片主要製作者，共製作1852部造假色情影片。

另一名同樣畢業於首爾大學的姜姓男子，他生產約100部換臉影片，他利用社群軟體傳播非法捏造的內容。警方指出，兩人在2021年7月至今年4月期間，將低年級的學妹照片進行編輯，以製作色情影片，兩人甚至互讚彼此是「Photoshop專家」。

該起案件揭露人是由兩名女大學生組成「火焰小組」（Team Flame），她們先前曾揭發南韓惡名昭彰的「N號房」醜聞，兩人本次喬裝成男性用戶，前人嫌犯在社群軟體開設的群組，並尋線結識主嫌之一的朴姓男子，在放長線兩年後掌握足夠證據，與首爾警察廳合作，將朴男約出來見面再趁機逮捕拘留，兩名主嫌現都已被移送檢方進行起訴。

南韓 大學生 影片 醜聞 首爾

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