長者租房難上加難…法國同居養老夯 合租協會成解方

「我很喜歡和他人聊天、想重拾團體關係；但有時我也想自己一人，這裡兩種都有。」參與咖啡聚會銀髮族凱瑟琳的心聲反映同居養老在法國的現況，但尋找合適同居人與住所並不容易，合租協會Loki Ora推動一條龍式諮詢與工作坊，協助孤獨靈魂尋找彼此與安居之所。

1月底微涼的早晨，濱海小鎮聖納澤爾（Saint-Nazaire）街角的咖啡店提早營業，迎接長者合租協會Loki Ora舉辦的「咖啡聚會」。這2位創辦人結識於紐西蘭，Loki Ora則是毛利語中的「共同居住生活」。

因網路公告時間有誤，記者遲了15分鐘，入座後，共同創辦人勒蓋爾（Claire Le Gal）向前來了解協會的幾位長者介紹記者，並詢問簡單記錄的可能性。然而，這個通常會得到友善或至少禮貌回應的請求，這次卻踢了大鐵板。

● 享受獨處但怕孤單 銀髮族同居分享生命

一位約70歲的老先生不滿說道：「我來這裡，是鼓起勇氣揭露自己的脆弱。對於老去，我很害怕，我不想住進『養老監獄』。我感到脆弱所以前來了解，您現在卻跟我說有記者想要拍攝？」

這段話是記者聽過最直白、最直接的發言，讓人瞬間窺見獨居長者每天面對自己老去時的無助，它的震撼力深深烙印在記者心上。

老先生作勢起身準備離開，現場一陣尷尬。勒蓋爾趕緊解釋，因咖啡聚會是認識Loki Ora的第一步，開放所有人，不需事先報名，因此也無法事先通知詢問；記者也立即補充，所有人都有權拒絕拍攝，來訪目的並非刺痛傷疤，而是想以法國創新長照為鑑，提供同樣面臨高齡社會的台灣，多元的長照選項。

最後，老先生肯定了報導意義，並同意不露臉拍攝。

隨後，每位參與者輪流分享自身狀況和需求。顯然，勒蓋爾沒有「推銷」Loki Ora，而是根據不同需求推介不同的機構或社會單位，有開放自家接納年輕住民的「青銀共居」、有郊區平房的共居模式、也有負責社會協助的政府單位。

一位女性長者坦言，她想要有獨立空間和自己的時間，「但晚上一個人又會害怕，不知該怎麼辦。我希望在過世之前，能找到解決方式。」

不只年輕人，銀髮族同居近年在法國逐漸發展，成為越來越多長者在獨居和療養機構兩者間的新選項。

許多長者都因孩子成家、伴侶離世、朋友斷聯而陷入孤獨與沮喪，這也是銀髮族跨出同居第一步的推力。

偌大的房子在經濟、空間與家務負擔上，都不適合長者獨居。省錢、提升生活品質、確保安全、減輕家務負擔、與同齡人分享生命、延長自主性等，都是法國銀髮族開啟同居進行式的原因。

然而，找人同居談何容易？尤其當舊識紛紛離去，身邊好友也未必都有需求，有意願同居。即使有，尋找住房也是另一難題。

● 與人連結有意義 合租模式是解方

勒蓋爾告訴記者，政府出於善意，以法律特別保障66歲以上租客，房東「趕走」房客的條件非常嚴格，卻也導致長者租房難上加難。

她指出，非常多的長者單獨生活，且20年後，法國65歲以上民眾將占總人口1/3，居住問題將是關鍵。

因此，法國「銀髮族同居網站」與仲介服務漸增，協助媒合銀髮族與個人房東、改建老房的民間組織也正蓬勃發展，協助孤獨靈魂尋找彼此與安居之所。

同居形式也越發多元，可以醫療配合程度、空間使用獨立程度、開放居住族群、住民參與生活決策程度等條件區分。除個人房東與社會住房機構外，也有建商打造專門的養老住宅，服務不同、費用各異。

參與咖啡聚會的凱瑟琳（Catherine）告訴中央社，她一直在考慮合租的可能性，所以來尋求資訊，原因是要減輕經濟負擔，「我不想再做屋主了，想變回租客。」

聊到高齡化過程，她和記者提及前陣子剛過世的父親，不禁激動落淚，「歲月增長是人生正常節奏，我感覺很好，還有很多計畫和渴望，參加很多團體活動。」

但凱瑟琳並不認同同桌男士「害怕老去」的言論。她說：「我不會，我不怕，我2年前罹癌，了解到生病是轉瞬間的事。只要我還健康，就好好享受，最後會走向跟其他人一樣的結局，沒人會永生，所以我不害怕。」

勒蓋爾向記者解釋，「社會連結」會影響壽命，和他人互動越多就能老得更有品質。Loki Ora提供另一種選項，對部分的人而言也是解方，讓銀髮族更好地老去。

她指出，老年合租不算創新，但成立於2018年的Loki Ora專門設計一系列合租程序別具一格，可謂從頭到尾「一條龍式」陪伴，讓面臨孤獨、社會資本有限的長者安心。

● 同居磨合問題多 Loki Ora不只陪伴更解心防

最開始的接觸是「咖啡聚」，旨在讓有需要的人簡單認識協會精神，同時討論老年生活。若參與者對同居興致不高，Loki Ora也會根據不同需求推介更適合的機構。

第二步，有興趣參與合租的銀髮族會被邀請參加一天半的「同居工作坊」，讓銀髮族進一步了解合租模式、生活樣貌與各種日常細節，以確認自己是否真的適合與他人同居，慎重踏出每一步。

接下來則是可能長達數月的「居住工作坊」，此階段的長者是確定想合租，工作坊主要任務是陪伴他們尋找到「對的人」，即適合同居的對象，並與已和Loki Ora表達出租意願的住房進行配對。

目前Loki Ora有4戶住宅、約20位合租長者，也不斷積極尋找新的適合物件：擁有4至6間套房、寬敞公共空間與陽台的公寓或平房；持有者可以是個人，也可以是社會住房機構。

與房東簽約也非Loki Ora陪伴的結束，協會會協助長者搬家入住、添置家具和協調布置。

更重要的，還有每個月一次的「家庭諮詢」，合租者小從水電雜症、大至齟齬糾紛，都可在Loki Ora心理師的帶領下一起提出來討論。

凱瑟琳對於Loki Ora提供的服務非常心動。她覺得Loki Ora模式中最重要也最有趣的就是「陪伴」，好讓同居良好運作，「沒有說不出口的話，若有衝突或緊張關係也能逐漸解決，不讓問題惡化。」

凱瑟琳提到同居的核心，也就是「集體自主」。她說：「我很喜歡和他人聊天、想重拾團體關係；但有時我也想自己一人，我需要，這裡兩種都有。」

當記者帶著滿意的觀察與收穫準備離開咖啡廳時，原本充滿防備的那位老先生如同換了一副面孔走到身旁說，「記者小姐，希望您不要介意我方才的反應。」

他接著親切表示：「您有獲得想要的資訊了嗎？要好好記錄下我們的故事和需求，並且和台灣人分享喔。」記者最初被質疑的沮喪一掃而空，推開門，陽光正好，迎向銀髮族一起變老的幸福旅程尚未結束。