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新航致命亂流後調整座艙安全措施 安全帶燈號亮起暫停供餐服務

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
新加坡航空編號SQ321的波音777-300ER客機21日從倫敦飛往新加坡時，因遭遇極端亂流，隨後緊急在泰國曼谷的蘇凡納布國際機場將降落。圖為官員隔天進入機內。法新社
新加坡航空編號SQ321的波音777-300ER客機21日從倫敦飛往新加坡時，因遭遇極端亂流，隨後緊急在泰國曼谷的蘇凡納布國際機場將降落。圖為官員隔天進入機內。法新社

新加坡航空編號「SQ321」的波音777-300ER客機21日從倫敦飛往新加坡時，在伊洛瓦底江盆地遭遇極端亂流，導致1人死亡、數十人受傷。新航24日表示，作為更嚴格座艙措施的一環，當飛機穿越亂流時，將停止供餐服務，並讓所有機組人員都繫上安全帶。

美聯社報導，新加坡航空表示，在SQ321班機事故後，已採取「更為謹慎的飛行中亂流管理方法」。聲明指出，「當安全帶燈號亮起時，除了暫停熱飲服務，餐飲服務也將暫停」。同時，「機組人員也將回到座位，並且繫好安全帶」。

新加坡航空表示，遭遇天氣狀況不佳的其他現行安全措施都將繼續，包括讓機組人員固定座艙和廚房內的鬆散物品，以盡量減少亂流相關的傷害；建議乘客返回座位與繫好安全帶，以及觀察可能需要協助的乘客，例如正在盥洗室的旅客。

新航指出，「機師和機組人員都注意到涉及亂流的危害，他們也接受過訓練，可以在整趟飛行協助客人與確保座艙安全」，並將繼續審核流程，「因為我們乘客和機組人員的安全極其重要」。

廚房 新加坡航空 機師 波音

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