19歲外送員色誘尪上床！正宮怒刷餐廳1星負評 網一見員工留言笑翻

國外有名人妻抓包19歲的餐廳外送員和丈夫偷情，對方不僅在電話中調戲老公，最後兩人還「外送」到了床上，正宮一氣之下便在美食評論網站給餐廳刷了1顆星負評，憤怒揭穿該名外送員的離譜行徑。該則評論引來餐廳關切，表示願意免費贈送蘋果奶酥派給人妻作為賠禮，業者意料之外的回覆引發網友熱議。

根據外媒「鏡報（The Mirror）」報導，一名人妻麗莎（Lisa）日前在網上留下1星負評，指責某間餐廳的19歲外送員經常挑逗45歲的丈夫，兩人甚至背著自己發生性行為，「如果妳不希望丈夫和其他女性上床，請不要在這家餐廳訂餐」。

麗莎表示，多年來一直不喜歡餐廳食物，現在更沒有理由再去那裡了，那名偷情外送員需要被解雇，沒有專業精神，「如果可以的話我會給0顆星」。

麗莎憤怒的評論被餐廳發現後，其中一名員工扎克（Zack）隨即在留言區表示：「我們對此問題深表歉意，請到我們店領取免費的蘋果奶酥派，請將此訊息出示給店員即可。」

相關評論曝光後，網友紛紛開玩笑表示，「我願意用我的丈夫換免費的蘋果奶酥」、「現在每個人都會哄他們的丈夫和外送員上床，這樣他們就可以得到免費的蘋果奶酥」、「一個不忠的丈夫等於一個蘋果奶酥」、「我可以和外送員偷情，然後再上網抱怨，這樣我就能得到1個蘋果奶酥，雙贏」、「免費甜點和一些小菜，難怪即使食物不好吃，人們還是會繼續光顧」。