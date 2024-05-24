捷克藝術家創作「蝴蝶」 向二戰反納粹飛行員致敬

捷克前衛藝術家切爾尼最新作品「蝴蝶」（Butterflies），近日展示在布拉格百貨公司的外牆上。作品是要向二戰時在英國皇家空軍服役的捷克斯洛伐克飛行員致敬。

經過2年整修，布拉格五月（Máj）百貨公司將在6月20日重新開幕。百貨公司的外牆，近日掛上切爾尼（David Černý）設計的兩隻由「噴火戰鬥機」（Spitfire）機身製成的「蝴蝶」藝術品，作品目的在於向二戰在英國皇家空軍服役的捷克斯洛伐克飛行員致敬。

「布拉格晨報」（Prague Morning）報導，切爾尼說，作品理念是源自1939年3月捷克斯洛伐克被納粹德國占領後，成千上萬的捷克斯洛伐克人立即出國，投身反納粹主義、爭取民主與恢復國家獨立的行動。

切爾尼表示，首先表現最出色的是戰鬥機飛行員，他們先在法國（對抗納粹）的戰鬥中，接著在著名的不列顛戰役（Battle of Britain），與英國戰友與其他盟友加入英國皇家空軍（RAF）。因此，在他人行道上設計的「359架飛機剪影」，正是代表這些捷克斯洛伐克戰鬥機飛行員。

切爾尼說：「一架小型戰鬥機加上熟練的飛行員，可以點燃戰鬥之火，甚至能掃蕩強大的侵略者。蝴蝶效應是這樣一種理論：昆蟲拍打翅膀可以引發一系列事件，進而在地球另一側引發颶風。」

切爾尼告訴捷克新聞網站Novinky：「捷克戰鬥機飛行員對我來說，是捷克斯洛伐克軍人對抗希特勒最重要的例子。這件藝術品是為了紀念他們，儘管它看似是紀念碑，但它絕不是紀念碑。它更像是一條星光大道。」

「蝴蝶」引起附近居民和遊客好奇心，許多人駐足觀賞拍照，藝術品也在網路上掀起正反意見的討論。

有人表示，「這是一個出色的作品」、「令人耳目一新」。但另一方面，老布拉格俱樂部（The OldPrague Club）批評，「作品展示典型媚俗的所有特徵：令人愉悅的蝴蝶圖案，透過巨大翅膀拍動的動作吸引路人，同時試圖以情感喚起人們對捷克斯洛伐克飛行員的記憶」。

切爾尼生於布拉格，畢業於「布拉格藝術、建築與設計學院」（AAAD），多年來以創作各種具爭議與挑釁意味的雕塑而聞名。

1991年，切爾尼與朋友將一台蘇聯坦克No.23漆成粉紅色，這起事件當時引起轟動，切爾尼也因此被捕，但很快被釋放。

1999年，切爾尼設計的「瓦茨拉夫國王騎著倒掛的死馬」，出現在「瓦茨拉夫廣場」（WenceslasSquare）附近，充滿荒誕氣息與捷克式黑色幽默。

2000年，他創作的10個黑色無臉「嬰兒」雕像（Babies），被安裝在茲科夫（Žižkov）電視塔上，旅遊網站VirtualTourist在2009年將電視塔評為世界第二醜陋的建築；目前布拉格康帕島（Kampa Island）上也放置上3個外觀相同的大型爬行嬰兒（CrawlingBabies）。

2004年，「小便」（Piss）展示在布拉格小城區，兩個站著小便的青銅男子雕像，由電子裝置控制，不定時轉動臀部與生殖器，腳下的池塘與捷克國土形狀相似，美國雜誌評論：「這兩個傢伙像在國家上撒尿，充滿挑釁意味。」

2013年，切爾尼創作「手勢」（Gesture），讓一個巨大的紫色中指雕像，漂浮在布拉格伏爾塔瓦河（Vltava River）上，背景是布拉格城堡，藉此傳達對當時總統齊曼（Miloš Zeman）的不滿。

2014年，「卡夫卡的頭像」（Franz Kafka RotatingHead）揭幕，成為布拉格知名的觀光景點。這個大型旋轉頭像以42層鋼製成，總重達39噸，耗資3000萬克朗（約4232萬台幣），是捷克最昂貴的雕像之一。

2023年，切爾尼博物館（Musoleum David Černý）開幕。這棟建築原先是閒置20多年的釀酒廠，現在用來放置切爾尼分散在世界各地的雕塑，也為其他展覽提供空間。