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年輕男性退出勞動市場「躺平」 英國就業大臣：色情、遊戲造成的

聯合新聞網／ 綜合報導
斯特萊德指出，英國年輕男性勞動力下降，是色情、遊戲和社群造成的。示意圖／ingimage
斯特萊德指出，英國年輕男性勞動力下降，是色情、遊戲和社群造成的。示意圖／ingimage

英國近幾年來勞動力下降，有許多人沒有加入勞動市場，選擇在家「躺平」，5月23日，英國就業及退休金事務大臣斯特萊德（Mel Stride）表示，色情和電玩上癮應該是造成男性勞動力下降的原因。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，據英國國家統計局數據顯示，英國有七分之一的男性沒有工作，也並不是正在接受任何教育或培訓，年輕女性的人數則是十分之一。截至今年三月底，英國又增加了99000名16到24歲失學和無業的男性，沒有工作的年輕人高達90萬人。由於年輕人持續退出勞動市場，更加劇英國經濟衰退的情形。

斯特萊德在5月23日參加就業和退休金特別委員會會議，直指造成年輕男性不願就業的原因，就是對社群媒體、電玩和色情影片/刊物的成癮。

斯特萊德認為，這類事物對年輕人的心理健康影響深遠，需要有更多研究來了解年輕人的狀態，他認為英國社會對於這方面的了解還不夠多。

去年《美國神經與精神病期刊》一篇研究指出，焦慮、憂鬱與色情消費「密切相關」。英國近期也因「病假文化」飽受缺工所苦，有超過280萬名介於工作年齡的公民因健康問題無法工作，涵蓋的健康問題就包含焦慮、憂鬱等心理疾病。

英國

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