「上主的網紅」設網站宣教 梵蒂岡封「第一位千禧世代聖人」

英國倫敦一名義大利裔少年在世時致力於宣揚天主教福音，從小就特別有同理心樂意幫助周遭的人，還在死後「帶來奇蹟」。雖然他已過世快20年，但由於他的貢獻及奇蹟，將被教宗方濟各封為第一位千禧世代的聖人。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，阿庫蒂斯（Carlo Acutis）在2006年去世，得年15歲。他3歲就開始將零用錢捐給窮人，上學以後也曾主動保護被霸凌的同學，晚上還做飯送給街友吃，但他的生命卻非常短暫。

阿庫蒂斯被診斷出患有白血病，逝世前他告訴父母，他很開心自己將死，因為他「沒有浪費一分鐘去做不討上主喜悅的事」。他在世時負責管理教區網站，過世以後還因而獲得「上主的網紅」稱號。他的屍體被放在義大利的阿西西（Assisi）展出，這是聖方濟各的誕生地，聖方濟各也在此創立方濟各會，因此阿庫蒂斯被展示於此可說是意義深遠。

據報曾經有名女子因為女兒車禍命懸一線，跑到阿庫蒂斯的棺材前面祈禱。祈禱後女子的女兒開始自主呼吸，也在10天後腦部出血消失、健康出院。除此之外還有另一名罹患胰腺病的巴西男童因為「阿庫蒂斯向上主求情」而痊癒，這些奇蹟都為阿庫蒂斯成為聖人鋪路。

教宗方濟各將阿庫蒂斯列為真福品，被列為真福品之後便會封聖成為聖人，阿庫蒂斯便會成為千禧世代第一個聖人。