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「狗狗幣、迷因Doge」本尊柴犬過世 全球粉絲不捨哀悼

中央社／ 東京24日專電
Kabosu雙腳交叉，一臉得意的哏圖暴紅。圖／擷自X@kabosumama
Kabosu雙腳交叉，一臉得意的哏圖暴紅。圖／擷自X@kabosumama

網路上一張柴犬雙腳交叉，一臉得意的哏圖十分流行，本尊是來自日本的柴犬Kabosu。日本媒體報導，Kabosu今天上午7時50分以高齡18歲過世，全球粉絲紛紛留言哀悼。

名為Doge，又稱神煩狗的柴犬哏圖流傳多年，圖中的本尊是名為Kabosu的母柴犬，主人是幼稚園教師佐藤敦子，常透過社群媒體分享Kabosu的日常。

以這張哏圖為發想，「狗狗幣」（Dogecoin）在2013年發行。由於美國科技業億萬富豪馬斯克（ElonMusk）時常在社群媒體推特（Twitter）提起狗狗幣，使得狗狗幣2021年在加密貨幣市場的市值排名一度升至第4名。此外，去年4月，時任推特執行長的馬斯克一度把藍鳥標誌換成Kabosu，也引發了轟動。

佐藤2010年發布文章「今天晚餐吃什麼？」分享了Kabosu多張生活照，其中一張Kabosu表情非常人性化的照片隨後爆紅。不過，Kabosu去年傳出健康情況惡化，佐藤當時在網路發文請求網友集氣。

去年11月2日Kabosu過18歲生日時，佐藤使用來自全世界粉絲募集的捐款，在牠常去散步的千葉縣佐倉市「佐倉故鄉廣場」，替Kabosu與牠的3位貓家人設立了紀念銅像。4隻小動物或坐或臥在石製的沙發上，相當可愛。佐藤當時曾抱著牠，坐在椅上與銅像合影。

佐藤今天在Instagram發文表示，就在5月24日的早上，Kabosu在她的撫摸下沒有痛苦地離去，彷彿只是陷入熟睡。牠已經跨過彩虹橋，去到一個沒有痛苦的地方，感謝粉絲長時間以來對牠的喜愛，「Kabosu真的是全世界最幸福的狗狗，我也是全世界最幸福的飼主」。Kabosu的告別會將於26日舉行。

許多粉絲發文哀悼，傷心這一天終究還是來到，但也表示Kabosu會永遠活在他們的心中。

哏圖 柴犬 狗狗 粉絲

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