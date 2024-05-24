快訊

解套！楊蕙如率網軍罵大阪辦事處 憲法法庭判侮辱職務罪違憲

服務處被改格鬥中心！林淑芬右勾拳痛擊麥玉珍 葉元之：參加奧運拳擊為國爭光

英王室肖像畫又惹議！畫凱特挨轟「學生作業」 藝術家揭創作理念

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
英裔尚比亞藝術家烏佐描繪威爾斯王妃的創作，登上時尚雜誌《尚流》7月號封面。這幅作品旨在表彰凱特的「力量與尊嚴」，描繪凱特在查理三世第一次舉行國宴時的形象，卻被王室粉絲批評畫得「一點都不像」，「可怕、不尊重」。圖／美聯社／Hannah Uzor/Tatler
英裔尚比亞藝術家烏佐描繪威爾斯王妃的創作，登上時尚雜誌《尚流》7月號封面。這幅作品旨在表彰凱特的「力量與尊嚴」，描繪凱特在查理三世第一次舉行國宴時的形象，卻被王室粉絲批評畫得「一點都不像」，「可怕、不尊重」。圖／美聯社／Hannah Uzor/Tatler

又一幅英國王室肖像畫引發爭議，這回主角是凱特。英裔尚比亞藝術家烏佐（Hannah Uzor）描繪威爾斯王妃的創作，登上時尚雜誌《尚流》（Tatler）7月號封面，卻被王室粉絲批評畫得「一點都不像」，「可怕、不尊重」。對此，烏佐也打破沉默回應。

根據《尚流》23日發給CNN的聲明，這幅作品旨在表彰凱特的「力量與尊嚴」，描繪凱特在查理三世第一次舉行國宴時的形象。烏佐表示，創作過程中她研究了凱特的照片，「當無法親自見到被畫者時，你必須找尋所有可找到的東西，並將不同照片中展現的微妙人性時刻拼湊在一起」。

烏佐也透露，凱特3月宣布罹癌的影片也影響了這幅作品，「我所有的肖像畫都是由個性層層構成，從我能找到的一切中建構而成」。

然而，並非所有人都欣賞這幅畫。一位網友在《尚流》的X（推特）貼文下寫道：「這太可怕了。不知為何，我不確定這位藝術家是不是王妃的粉絲 ，這看起來像一幅糟糕的中學生繪畫作業。」另一則評論寫道：「這看起來一點都不像威爾斯王妃。太可怕了，這是不尊重人的。」

另一位網友說：「我同意畫作展現出的力量和尊嚴情感，但這幅肖像與威爾斯王妃完全沒有相似之處。」但也有一些人稱讚這幅作品，其中一人稱這幅畫「美麗」。另一位評論者寫道：「難道我是唯一喜歡這幅畫的人嗎？這是藝術，不是照片。」

英國《每日電訊報》的首席藝評家蘇克（Alastair Sooke）在一篇文章中說，這幅畫「糟到令人難以忍受」。蘇克寫道：「有比這更平淡、毫無生氣的王室肖像畫嗎？頂著一頭像樂高玩偶、均勻單調的棕色『頭髮』，這位威爾斯王妃的魅力就像是一個俗氣的婚禮蛋糕頂部人偶。」

倫敦《泰晤士報》王室編輯曼席（Kate Mansey）也表示為難。她在X上寫道：「關於這個，我不太知道該說什麼，嗯……」

英王查理三世日前公布加冕後的首幅正式肖像畫，也招來批評。這幅由英國藝術家耶奧（Jonathan Yeo）繪製的8.5乘6.5英尺畫作，描繪了國王身穿威爾斯衛隊制服，手持劍，背景是熾熱的紅色，幾乎要把他吞噬，一隻蝴蝶貌似要降落在他的肩膀上。

雖然國王據報對這幅畫很滿意，但其他人批評了該畫鮮豔的紅色筆觸，說活像是「恐怖電影海報」。

英王查理三世日前公布加冕後的首幅正式肖像畫。雖然國王據報對這幅畫很滿意，但其他人批評了該畫鮮豔的紅色筆觸，說活像是「恐怖電影海報」。路透／Anadolu Agency
英王查理三世日前公布加冕後的首幅正式肖像畫。雖然國王據報對這幅畫很滿意，但其他人批評了該畫鮮豔的紅色筆觸，說活像是「恐怖電影海報」。路透／Anadolu Agency

威爾 王室 藝術家

延伸閱讀

威廉、凱特願意考慮與哈利、梅根和解 背後有不得已苦衷？

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照！粉絲笑：威廉的迷你版

即將回歸！凱特宣布罹癌後 威廉首次現身王室行程時間曝

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

相關新聞

好不容易勸高齡母親住養老院安心生活 1年後媽卻急CALL兒子「救救我」

為避免長輩孤單或遇突發狀況無人幫忙，子女勸說獨居長輩入住養老院的情況並不罕見。不過，近期有日媒報導，一名男子不希望高齡的母親再為家事勞累，便讓她入住一間新開的養老院。不料一年後，母親突然打電話給兒子求救，他趕赴現場了解情況後，才驚覺養老院...

印度富二代酒駕釀禍卻享禮遇 民眾怒批電影「白老虎」翻版

印度一名未成年富二代疑似酒醉駕駛跑車撞死兩名機車騎士，不但在調查過程中享受「禮遇」，今天又傳出富二代的司機出面頂罪，引起...

英王室肖像畫又惹議！畫凱特挨轟「一點都不像」 藝術家回應了

又一幅英國王室肖像畫引發爭議，這回主角是凱特。英裔尚比亞藝術家烏佐（Hannah Uzor）描繪威爾斯王妃的創作，登上時...

夫妻奮鬥8年買下郊區庭院別墅 卻因殘酷現實果斷賣房、回歸租屋生活

買房的壓力龐大，即使是雙薪家庭，仍有許多人為了存到買房的頭期款而節儉度日。最近有日媒報導，一對在東京工作的夫妻，經過8年的省吃儉用後，好不容易於市郊區買了一棟附有庭院的獨棟別墅。不過，本以為會就此展開全新生活的兩人，卻被...

日本國民美食的危機！壽司店受4大因素衝擊 店家倒閉數翻倍

壽司是日本最具代表性的料理。然而日本「東京商工リサーチ」調查卻指出，2023年度（2023年4月至2024年2月）裡，一共有29間壽司店宣布倒閉，比前年同期的14間多了一倍有餘，凸顯這項代表日本的傳統美食，目前正遭遇許多問題。

Google熱搜第一不是中共軍演 BBC：台灣人更關注星野源偷吃八卦

共軍23日宣布將在台灣周邊執行軍演，然而，英國BBC報導，23日一整天台灣人最關注的事並非中共軍演，而是日本藝人星野源被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。