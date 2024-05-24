英王室肖像畫又惹議！畫凱特挨轟「學生作業」 藝術家揭創作理念

又一幅英國王室肖像畫引發爭議，這回主角是凱特。英裔尚比亞藝術家烏佐（Hannah Uzor）描繪威爾斯王妃的創作，登上時尚雜誌《尚流》（Tatler）7月號封面，卻被王室粉絲批評畫得「一點都不像」，「可怕、不尊重」。對此，烏佐也打破沉默回應。

根據《尚流》23日發給CNN的聲明，這幅作品旨在表彰凱特的「力量與尊嚴」，描繪凱特在查理三世第一次舉行國宴時的形象。烏佐表示，創作過程中她研究了凱特的照片，「當無法親自見到被畫者時，你必須找尋所有可找到的東西，並將不同照片中展現的微妙人性時刻拼湊在一起」。

烏佐也透露，凱特3月宣布罹癌的影片也影響了這幅作品，「我所有的肖像畫都是由個性層層構成，從我能找到的一切中建構而成」。

然而，並非所有人都欣賞這幅畫。一位網友在《尚流》的X（推特）貼文下寫道：「這太可怕了。不知為何，我不確定這位藝術家是不是王妃的粉絲 ，這看起來像一幅糟糕的中學生繪畫作業。」另一則評論寫道：「這看起來一點都不像威爾斯王妃。太可怕了，這是不尊重人的。」

另一位網友說：「我同意畫作展現出的力量和尊嚴情感，但這幅肖像與威爾斯王妃完全沒有相似之處。」但也有一些人稱讚這幅作品，其中一人稱這幅畫「美麗」。另一位評論者寫道：「難道我是唯一喜歡這幅畫的人嗎？這是藝術，不是照片。」

英國《每日電訊報》的首席藝評家蘇克（Alastair Sooke）在一篇文章中說，這幅畫「糟到令人難以忍受」。蘇克寫道：「有比這更平淡、毫無生氣的王室肖像畫嗎？頂著一頭像樂高玩偶、均勻單調的棕色『頭髮』，這位威爾斯王妃的魅力就像是一個俗氣的婚禮蛋糕頂部人偶。」

倫敦《泰晤士報》王室編輯曼席（Kate Mansey）也表示為難。她在X上寫道：「關於這個，我不太知道該說什麼，嗯……」

英王查理三世日前公布加冕後的首幅正式肖像畫，也招來批評。這幅由英國藝術家耶奧（Jonathan Yeo）繪製的8.5乘6.5英尺畫作，描繪了國王身穿威爾斯衛隊制服，手持劍，背景是熾熱的紅色，幾乎要把他吞噬，一隻蝴蝶貌似要降落在他的肩膀上。

雖然國王據報對這幅畫很滿意，但其他人批評了該畫鮮豔的紅色筆觸，說活像是「恐怖電影海報」。