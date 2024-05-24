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印度富二代酒駕釀禍卻享禮遇 民眾怒批電影「白老虎」翻版

中央社／ 新德里24日專電
印度一名富二代疑似未成年酒駕撞死兩名機車騎士，調查過程中不但享受「禮遇」，還傳出由司機頂罪，引起印度民眾公憤。圖／ingimage
印度一名富二代疑似未成年酒駕撞死兩名機車騎士，調查過程中不但享受「禮遇」，還傳出由司機頂罪，引起印度民眾公憤。圖／ingimage

印度一名未成年富二代疑似酒醉駕駛跑車撞死兩名機車騎士，不但在調查過程中享受「禮遇」，今天又傳出富二代的司機出面頂罪，引起印度民眾公憤，質疑是寶萊塢電影「白老虎」現實版上演。

這名17歲的富二代於19日清晨在印度西部大城普恩（Pune），疑似駕駛保時捷跑車撞死一對騎機車的男女，目擊者推測時速可能高達150公里。

印度媒體報導，富二代與友人當時剛泡完2家夜店準備回家。

在社群平台流傳的影片顯示，富二代與車上同伴當時被憤怒的路人拖出痛毆。

印度媒體緊盯這起事件，「今日印度」（IndiaToday）稍早報導，富二代被帶到警局後，被奉上披薩招待，之後地方法院又以「罪行不夠嚴重」為由，在14個小時之內准許富二代交保，罰寫300字懺悔文。

此外，有當地前議員披露，針對富二代的酒測是在被帶到警局後8小時才進行。

消息傳出引發民眾公憤，當地青少年司法委員會取消保釋許可，警方也表示會申請把他視同成人審判。

有憤怒的網友援引2018年一宗竊盜案說，一名窮人偷取了100盧比（約新台幣39元）就被判刑8年，結果富二代撞死2人只需寫300字懺悔文。

「今日印度」跟進報導，富二代的家人向調查人員聲稱，事發當時的駕車者是他們的家庭司機，車上的兩名同伴也給出同樣的證詞；這名司機已經投案，並坦承肇事。

印度警方已將相關人士的手機取走，調查各方通訊細節，同時也調閱從富二代住家、夜店及車禍地點沿途監視器影片，以進一步瞭解案情。

初步調查還發現，富二代不但是無照駕駛，這輛保時捷跑車的行車執照也因未按時繳款而被取消。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

印度 富二代 跑車

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