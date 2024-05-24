好不容易勸高齡母親住養老院安心生活 1年後媽卻急CALL兒子「救救我」

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子本以為讓母親入住養老院是安全的決定，不料養老院人手不足後，反而使她遇上問題卻無法獲得改善。情境示意圖。圖／Ingimage
一名男子本以為讓母親入住養老院是安全的決定，不料養老院人手不足後，反而使她遇上問題卻無法獲得改善。情境示意圖。圖／Ingimage

為避免長輩孤單或遇突發狀況無人幫忙，子女勸說獨居長輩入住養老院的情況並不罕見。不過，近期有日媒報導，一名男子不希望高齡的母親再為家事勞累，便讓她入住一間新開的養老院。不料一年後，母親突然打電話給兒子求救，他趕赴現場了解情況後，才驚覺養老院的經營管理出現問題。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，今年87歲的A女士曾任小學老師，數年前丈夫過世後便一個人在別墅生活，A的兒子B則會定期回老家關心她。

在父親過世後，B便勸說母親「一個人住在這麼大的家太辛苦了，要不要搬去有專人照顧的地方？」，A雖向兒子保證自己沒問題，絕不會給他添麻煩，卻還是在某次煮飯時不慎空燒鍋子造成火災，這才聽勸並與兒子到養老院參觀。

母子二人參觀了某間新開的養老院，接待人員態度和善、院內設施新穎、入住者也不多，氣氛十分輕鬆自在。他們對此很是滿意，A更是當場與院內的其他長者聊起天來，兒子便放心地讓母親入住了。

然而，在A住進養老院一年後，B突然接到她打來的求助電話「救救我！有男人跑進我房間！」，B一時不明白母親在說什麼，還以為她患上了失智症，揣懷著不安的心趕往養老院。

到了養老院，映入B眼簾的是正在打開母親房間抽屜的男性長輩，見此，B忍不住朝對方喝斥道，「喂！你是誰？你在做什麼？」，對方則是支支吾吾地解釋不清楚，B只好先將男子拉出房外。

後來B向母親詢問才了解，該男子已有好幾次想闖進她的房間，儘管母親不斷告誡他「別進來」，對方卻好像沒聽進去，情況完全沒有改善，母親實在忍無可忍，這才打電話跟B求助。

於是，B氣沖沖地向院內員工質問究竟是怎麼一回事。對此，員工滿懷歉意地表示，養老院也有接收患有失智症的長輩，該名男子就是最近才入住的患者，並坦承「近期因為入住人數增加，再加上不斷有員工離職、人手不足，才會發生這種疏漏」。

然而，B並不接受這種說法，認為家屬並不會知曉這些內部問題，院方既然收了錢，便應該做好應對措施才是，最終決定將母親接回老家住了。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

子女 日本 缺才 長照 長輩 養老院

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