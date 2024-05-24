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夫妻奮鬥8年買下郊區庭院別墅 卻因殘酷現實果斷賣房、回歸租屋生活

聯合新聞網／ 綜合報導
一對夫妻努力8年後好不容易買下理想別墅，卻因為生活的各種壓力而決定賣房、回歸租屋生活。情境示意圖。圖／Ingimage
一對夫妻努力8年後好不容易買下理想別墅，卻因為生活的各種壓力而決定賣房、回歸租屋生活。情境示意圖。圖／Ingimage

買房的壓力龐大，即使是雙薪家庭，仍有許多人為了存到買房的頭期款而節儉度日。最近有日媒報導，一對在東京工作的夫妻，經過8年的省吃儉用後，好不容易於市郊區買了一棟附有庭院的獨棟別墅。不過，本以為會就此展開全新生活的兩人，卻被「通勤時間大增」、「社區交流頻繁」等意料之外的壓力給壓垮，最後決定賣掉別墅，搬回原本居住的公寓大樓。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，佐藤宏樹（35歲，化名）與妻子由梨（33歲，化名）在租屋族時期居住於東京某公寓大樓。兩人一直夢想著能在有庭院的別墅生活、養育子女，婚後便以此為目標努力存錢。

他們平日省吃儉用，假日也只是待在家看電影、到公園散散步，終於在結婚8年後買下了離市中心稍遠、附有寬廣庭院的別墅。

然而，原以為能夠展開全新生活的他們，卻遇上了許多意料之外的問題。大幅增加的通勤時間使二人每天都拖著疲憊的身軀返家，而郊區生活的不便也讓他們很不習慣。

並且，與公寓大樓不同的是，別墅的管理與維護都需要住戶自己負責，打理庭院、住家的所花費的時間與金錢也比他們所想的高了不少。而根據住宅金融支援機構的數據顯示，日本別墅1年的修繕費用平均為30萬日圓（約新台幣6萬1千元）。

更令人傷腦筋的是鄰居間的交流互動。因為是雙薪家庭，被要求參與社區的交流活動的由梨根本挪不出空閒時間，很快地，他們與周遭住戶的關係變得相當尷尬。

被各種壓力追著跑的兩人，能夠陪伴孩子的時間也變少了。最終，他們意識到自己無法再忍受這樣的生活，決定將別墅賣掉，重新搬回市中心的出租公寓。兩人坦言，這個決定既減輕了他們的經濟壓力、家人相處的時間也增加了，「終於放下肩膀的重擔了」。

公寓 夢想 日本 買房 通勤族 鄰居

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