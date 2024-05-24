跨世代村打破孤獨 單一窗口全方位協助長者

「我們不孤單，這裡從不讓人感到孤立」。法國格朗尚鎮高齡人口比例高，政府啟動跨世代村，打破銀髮族心理和資源上的孤立無援。村內有青銀共居住所，也有單一窗口提供全方位長照，如同住民所說，「在這裡從不感到孤獨」。

除了獨立空間外，跨世代村最重要的是「打破銀髮族心理上和資源上的孤立無援」。68歲、已入住跨世代村3年的胡維（Nicole Rouvet）強調，「我們不孤單，這裡從不讓人感到孤立，很多人都為孤獨所苦。這裡辦得很棒，把我們照顧得很好。」

2014年起主持跨世代村計畫的副鎮長布雪－皮雍（Françoise Bouché-Pillon）告訴記者，對入住長者而言，「村莊不是宿舍，而是已經有了感情和連結的家」。據她所知，還有居民稱這裡為他們的「小天堂」。

服務組負責茶水甜點的阿姨們告訴記者，他們有時組織打牌，有時出門踏青，「變老」這件事情並不會讓他們停下享受人生的腳步。

法國北部布列塔尼大區格朗尚鎮（Grand-Champ）是典型的法國小市鎮，45%的人口都住在鄉村。面臨孤獨終老的問題，當地政府2021年和社會住宅機構合作，打造令人耳目一新、長者能安全地在「自家」終老的跨世代村。時任地區發展部長古洛（JacquelineGourault）親自出席落成典禮。

由舊養老院遷移後改造的村莊主要兩大結構：一邊是「社會行動社區中心」（CCAS），也就是集結近10個社會、醫療與弱勢協助機構組成的單一服務中心；另一邊則是專為長者、年輕人和遊客修建的住宅區。

● 完整服務和陪伴 打破長者內心孤獨

跨世代村的住房部分統一由居住服務協會Agora管理，工作人員伊莎貝（Isabelle）帶著中央社記者拜訪25間長者平房的其中一間，這裡住著受人歡迎的席蒙（Simone），一位可愛的老奶奶。

她親切地解釋跨世代村如何為了高齡人口而量身打造平房，從自動門、智慧開關，到走道照明、床頂電動移位吊帶等，非常受用。如果有任何行政、照護、飲食、居家協助的需求，只要一通電話給CCAS內的不同單位，他們都能很快派人前來。

伊莎貝告訴記者，席蒙常會透過屋內的落地窗對著中庭往來的人們打招呼，是村裡的暖心大姐。

「哇，這是您兒子嗎？」記者拋出開場白，指著桌上10多歲少年的黑白照片，試圖拉近和席蒙的距離。

然而這時一旁的伊莎貝冷不防說了句：「敏感話題」。記者後來才知道，開朗的席蒙每到12月總是特別低落，常一個人對著窗外發呆。那是她兒子英年早逝的時間。

因此，每到12月，村莊成員都會心照不宣地多給席蒙一些關懷，盡量不讓她幾日不見人影。

村莊的精神，就是在提供獨立居住空間的同時，以完整的服務和陪伴來打破長者深層的孤獨。

● 享受獨立生活又能彼此依靠

因糖尿病而截去雙腿的77歲住民米歇爾（Michel）3年與妻子一同入住。曾為海員的他告訴記者，沒想過有天會失去雙腿。米歇爾被截肢後，沒有機構告訴他該怎麼辦，大家都一問三不知，直到找上CCAS，也才有機會住進這個更適合他終老的家。

米歇爾夫妻邀請記者到家裡參觀，這時家中的自動大門和寬敞走道就顯現出其價值。米歇爾說，「我們有一棟為行動不便者設計的房屋，我們很喜歡，進出很方便，房間衛浴也都很方便。我雙腿被截肢，沒有其他辦法」。

他們很享受獨居生活，幾乎每週都有晚輩來拜訪，夫妻倆從未想過要和兒女同住。米歇爾說，父母年老後不在兒女家養老是法國文化，「法國就是這樣，他們（兒女）有自己的事業、到處跑，有時來看看爸媽，這沒什麼，沒人會說話」。

提到法國的長照政策，跨世代村入住者胡維認為還有改善空間，特別是照護人力嚴重缺乏，導致照護品質下降，「長者有點被忽視」。

她向記者坦言，不喜歡長者同住、統一照護的養老院，「在跨世代村，我們很自由，想做什麼都可以，有很大的自主性」。

除了獨立空間外，跨世代村最重要的是「打破銀髮族心理上和資源上的孤立無援」。胡維強調，「我們不孤單，這裡從不讓人感到孤立，很多人都為孤獨所苦。這裡辦得很棒，把我們照顧得很好」。

「有時自己在家會很孤單，但在這，我們不孤獨，需要什麼就去找鄰居或伊莎貝，沒有孤獨感，這很重要」。

她補充，只要有需要就提出，居家協助或復健師都可以過來。獨立自主，又能彼此依靠，這就是法國長者最大的願望。胡維激動地說，「應該有更多這樣的村莊」。

● 跨世代村成典範 不因「變老」停止享受人生

記者採訪這天是耶誕節，鎮上幼兒園小朋友來到跨世代村為長者帶來表演並共進午餐，老人家們各個開心不已。跨世代村顧名思義，就是會定期舉辦與不同世代族群的交流和聚會，活化長者心緒與人際網絡。

跨世代村的設立成了該區的先鋒，負責社會醫療事務的副鎮長布雪－皮雍在接受中央社訪問時指出，常有人要求參觀村莊，他們試著把它成為範例，「模式將被複製，其實已有小型村莊陸續落成。這確實很吸引人，因為從政策上來說，養老院是不夠的」。

她認為，跨世代村還有另一項功能，就是透過聚集長者，舉辦各種活動，扮演長者老化不同階段的過渡承接。

「很多長者彼此間都曾是同學。有的人可能去了醫療機構，有的還在家裡，這裡能創造連結，也讓外界可以到養老院參加活動，認識機構」。如此一來，倘若長者有一天進入療養院，也不會覺得完全無所適從。

布雪－皮雍告訴記者，對入住長者而言，「村莊不是宿舍，而是已經有了感情和連結的家」。據她所知，還有居民稱這裡為他們的「小天堂」。

下午3時，一群長者還不願離開聚會廳，開始桌遊、撲克牌局和日常鬥嘴。照伊莎貝的說法，他們會待上好一陣子。

這時記者注意到窗外又來了一大批年長者，魚貫走進整棟建築體的最邊間，還有幾位透過玻璃落地窗跟正在玩桌遊的老朋友打招呼。

原來是隔壁為退休人士設立的俱樂部正在舉行撲克牌大賽。走進俱樂部比賽會場，兩張大長桌近百人競賽的場面可不得了。除了玩家外，還有行政組、服務組、和攝影組，老人家們有效率地籌辦活動，陪伴彼此。

服務組負責茶水甜點的阿姨們告訴記者，他們有時組織打牌，有時出門踏青，「變老」這件事情並不會讓他們停下享受人生的腳步。

走出俱樂部，暮景桑榆。回頭看，建物上寫著：「荊豆花俱樂部」（Club des Ajonc）。

查詢谷歌，荊豆花受選為布列塔尼象徵之花，莖短硬刺，不畏寒風，一年四季生長，因金黃色外表被人譽為「布列塔尼之陽」。荊豆花如同這裡的長者，即使暮日，也要迸發驕陽般的金黃。