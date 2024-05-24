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新航遇奪命亂流事故！22名乘客脊椎受傷 2歲孩童腦震盪

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
新加坡航空客機日前遭遇致命亂流，院方指有22名乘客脊椎受傷。路透
新加坡航空客機日前遭遇致命亂流，院方指有22名乘客脊椎受傷。路透

新加坡航空客機日前遭遇致命亂流，緊急迫降曼谷機場，造成1人死亡、71人受傷。根據曼谷一間收治部分乘客的醫院指出，有20多人脊椎受傷。

路透和CNN報導，曼谷三美泰席娜卡琳醫院（Samitivej Srinakarin Hospital）院長阿迪農（Adinun Kittiratanapaibool）23日指出，醫院共收治41名傷者，其中22人脊椎受傷，6人顱骨和腦部受傷，另外13人骨骼、肌肉和其他部位受傷。並補充說，17名患者接受手術，包括縫合脊椎手術等。

他補充說，目前沒有危及生命的病例。年齡最大的傷者83歲；最小僅2歲，正在接受腦震盪治療。

院方先前指出，傷者包括英國、澳洲、馬來西亞、紐西蘭、西班牙、美國和愛爾蘭及菲律賓等公民。

根據航班追蹤數據，21日從倫敦飛往新加坡航空的SQ321航班，在緬甸上空1萬1300公尺處遭遇極端亂流，造成飛機數次猛烈升降，最終緊急降落曼谷，1名73歲英國乘客疑因心臟病發身亡，但醫院尚未證實他的死因。

該航班載有211名乘客和18名機組員，事發時不少乘客正在吃早餐，飛機內部影片和照片顯示，緊急氧氣面罩在座椅上方晃來晃去，天花板被人撞凹，廚房地板上則散落著托盤、容器和熱水壺等，可見飛機當時受到的衝擊程度之大。

新加坡航空 曼谷 航班

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