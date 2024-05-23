簡訊也有世代差異？27歲妹子約會35歲男因簡訊想放棄

美國一名女子在社群媒體上分享，自己和一名比自己年長的男子出去約會，本來認為兩人可能有些發展，但卻在收到對方的訊息以後「瞬間冷掉」，讓她直呼戀愛也有「世代差異」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，27歲的伊麗莎白（Elizabeth Castaldi）在TikTok上分享自己的約會經歷，想請網友幫忙分析該對象「到底是不會傳訊息，還是超過35歲的關係？」

她表示，自己是Z世代，最近跟一名千禧世代的35歲男子約會，本來兩人約會當下的互動很開心，但對方隔天傳來的訊息卻讓她瞬間「下船」。其實這名男子傳的訊息並沒有什麼奇怪的地方，對方只是寫了「嘿，昨天很開心，祝你有個愉快的一天」，但她卻覺得這樣的訊息很沒吸引力。

不少網友看了都不理解為什麼這則訊息會讓伊麗莎白退縮，有網友說雖然這則訊息看起來有點正經，但這樣的訊息代表對方看重這個關係。有網友好奇，到底要怎麼樣的訊息內容才會吸引Z世代。

伊麗莎白回應表示，她覺得這封訊息沒有熱情或親密感，感覺就算說是傳給同事也很合理。她認為，對方應該加些活潑的表情符號，最後也應該提出再次約會的邀約，才會吸引到Z世代的女性。