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醫生嗆感染的病毒「很無聊」 拒用抗生素害正妹慘死

聯合新聞網／ 綜合報導
米亞本有大好前程，卻因醫生誤診喪命。圖擷自每日郵報
米亞本有大好前程，卻因醫生誤診喪命。圖擷自每日郵報

英國一名19歲的年輕正妹某天突然出現劇烈頭痛、皮膚長紅疹等病症，她到醫院看診，醫生卻認為她感染的病毒「很無聊」，拒絕開立抗生素。女子最後因為病情惡化，在醫院過世，讓家人痛心不已。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，2022年三月，19歲的米亞（ Mia Ginever）出現劇烈疼痛和皮膚長紅疹的症狀，於是在媽媽的陪同下到醫院檢查。當時醫生認為米亞感染的「只是無聊的病毒」，拒絕做血液檢查或施用抗生素，只願意打點滴讓米亞止痛。

後來米亞的症狀在五小時內急速惡化，她的脖子僵硬，神智不清，這時醫生才願意重新進行評估，發現米亞是感染了腦膜炎。雖然醫生立刻開抗生素讓米亞服用，不過為時已晚，米亞在兩天後去世。

米亞的母親傷心的表示，女兒清醒時曾跟她說「拜託不要讓我死」，他們都很相信醫生會做出正確的診斷，要是知道醫生會誤判局勢讓女兒命喪醫院，她一定會對醫生的診斷做出抗議。

米亞過世以後，她的爸媽將對女兒的愛轉化成幫助他人的力量，為腦膜炎研究基金會籌措7萬英鎊（約286萬台幣），也致力推廣相關衛教，希望能提升民眾對腦膜炎的了解與意識。目前該起疑似醫療疏失的案件已交由司法處理。

正妹 醫療疏失

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