餐點吃光「拍空盤」就送折價券！日本涮乃葉祭優惠拚減少食物浪費

現在市面上有許多標榜吃到飽的餐廳，儘管對消費者而言，能想吃什麼就吃什麼相當划算，但是也可能造成東西沒吃完，浪費太多食物的狀況。針對這樣的情形，近來日本知名涮涮鍋連鎖業者「涮乃葉」，就祭出一項新策略，反向鼓勵顧客不要浪費食物。

根據日本媒體「食品產業新聞社ニュース」報導，日本雲雀餐飲集團旗下的涮乃葉，自今年4月15日開始，推出了「Komamedori Project」活動，意思是鼓勵消費者在拿食物時，避免一次就裝走過多的份量，而是分次一點一點拿，以避免浪費的行為。

另外，顧客若是把拿的東西通通吃光，可以將照片拍下來，在結帳時向服務人員提示。確認無誤後，就可以得到「飲料吧110日圓」（約相當於新台幣23元）的優惠券。由於日本涮乃葉店內飲料吧無限暢飲，大人需支付299日圓（約相當於新台幣62元），孩童也得付164日圓（約相當於新台幣34元），算是相當划算。

雲雀餐飲集團希望透過這樣的做法，在2030年之前，將食物的浪費量降為2018年的50％以下。日本媒體「ITmediaビジネス」報導，涮乃葉官方表示，審查基本上不會太過嚴格，除非是明顯吃剩太多，才會請店員額外確認，並希望透過這樣的活動，能提升消費者的環保意識。

針對這項措施，也不少網友紛紛讚賞，「很棒的點子耶」、「浪費食物的人好像真的變少了」、「飲料吧110券GET」、「這招真的不錯」、「我超喜歡吃到飽，但絕對會避免剩下」。不過也有人說「我吃得很乾淨，但還是沒拿到券」、「好像不是所有店家都有這個服務」。

目前僅日本涮乃葉官方網站公布了這項優惠，台灣涮乃葉官方網站並無相關資訊。