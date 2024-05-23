大阪女大生慘遭男友亂刀殺害！全身50多處刀傷 「砍進肝臟」殺意驚人
日本近來發生一起殺人事件。一位名為渡邊華蓮的19歲女大學生，疑似遭到26歲的男性西光勝殺害。被害者死亡時，身上刀傷達50多處，而且傷口深及臟器，可見犯案當下殺意之強烈。
根據日本媒體「MBS NEWS」報導，這起事件發生在大阪府枚方市，嫌犯5月18日在一間飯店內，自己向警方通報「我殺了人」。司法解剖後，認定死者應該是在兩天前的5月16日身亡，死因為左頸部被刺失血而死，腹部的刀傷則甚至刺到了肝臟。
日本媒體「時事通信」報導，西光在被逮捕時，身上也持有著渡邊的手機，從兩人社群網站的互動來看，應該是在交往中，但沒有爭吵的跡象。死者陳屍於自家公寓，被殺之前，應該有進行一定程度的抵抗，而西光殺了人之後，就到飯店check in入住。
渡邊的大學友人透露，她在生前曾經煩惱人際關係的事。西光在被逮捕後，供稱自己曾向金融機關借款，但沒有告知被害者。警方將持續調查他的犯案動機，釐清整起殺人事件的真相。
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