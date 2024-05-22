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砸錢訂海景房！她一進房卻被眼前景象驚呆 怒揭旅宿暗黑陷阱

聯合新聞網／ 綜合報導
從穆吉亞拍下的畫面可見，海報從某個角度看起來就像真的海景。 圖／擷自Daily Mail／Clarisa Murgia
從穆吉亞拍下的畫面可見，海報從某個角度看起來就像真的海景。 圖／擷自Daily Mail／Clarisa Murgia

旅宿陷阱多，稍不留意小心會吃大虧！日前就有一名阿根廷女子渡假時，特地選了間海景套房想好好享受假期，沒想到滿懷期待抵達後，她不僅沒找到壯麗海景，還看到了令她「永生難忘」的景象，這才驚覺自己落入了飯店的騙局。

根據外媒「每日郵報（Daily Mail）」報導，阿根廷女子穆吉亞（Clarisa Murgia）出遊渡假，砸錢訂了一間飯店的海景套房，然而她一進門便被眼前的景象嚇傻，因為她立刻就發現飯店官網上的海景照片是假的。令人驚嘆的大海、帆船與山脈都只是印在海報上的圖案，而那張巨大海報就貼在陽台對面的大樓上，為了不露出破綻，飯店還特地拉上三分之一的窗簾來掩飾。

從穆吉亞拍下的畫面可見，海報從某個角度看起來就像真的海景，而當她走到另一側拍攝時，骯髒巷弄與大樓便一覽無遺。穆吉亞沒有透露實際訂房費用，僅難掩驚訝地表示：「我花錢訂了一間海景房，但我感覺自己被騙了，從來沒有人這樣騙過我」。

這起飯店騙局曝光後，引來不少網友討論，「這就是為什麼我總是先確認飯店位置，這樣我就不會訂房失敗」、「就連我的前任也沒有撒那麼多謊」。

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