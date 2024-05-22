心理疾病纏身厭世 女子申請安樂死獲准

荷蘭一名女子飽受憂鬱症折磨，過去幾年一直努力想申請安樂死結束自己的生命，近期獲准執行。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，29歲的佐拉雅（Zoraya ter Beek）身體健康，也是名成功的精神科醫生。不過她因為一些童年的遭遇罹患重度憂鬱症，除此之外還有焦慮、創傷、自閉症和邊緣型人格障礙。

佐拉雅從2020年就開始申請安樂死，這段過程中，她的伴侶很努力的在陪伴支持她，期待能讓她的精神狀態好起來，不過幾年過去了，佐拉雅的心理狀況一直沒有起色。佐拉雅說，開始申請安樂死到現在她從未猶豫過，雖然對伴侶、家人和朋友感到很虧欠與內疚，但她已經決定一定要跑完這個流程，讓自己能安樂死。

荷蘭法律規定，接受安樂死的對象必須「正在經歷難以忍受的痛苦，且沒有改善的希望」，患者也必須是有意識能了解安樂死的流程，才會被安排進審查名單。

近期佐拉雅獲准執行安樂死，但她卻因此受到各界網友的訊息洗版。不少人告訴她生命很寶貴，也有人向她分享一些特殊的飲食或民間療法，還有人分享宗教信仰，告訴她安樂死最後會讓她陷入地獄的永火。

不過佐拉雅說這些建議和留言對她來說是更沉重的情緒負擔，她覺得自己已經跟憂鬱症拚搏很久，能夠獲准安樂死反而讓她如釋重負。佐拉雅也提到，自己將在幾週內執行安樂死，對她來說就像睡著一樣，並不害怕這個過程。

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