「聖母峰男人」！雪巴人刷新自己世界紀錄 實現第30次登頂聖母峰
尼泊爾雪巴人卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）今天打破自己保持的世界紀錄，實現第30次登頂世界最高峰聖母峰（Mount Everest）的里程碑。
法新社報導，這位被稱為「聖母峰男人」（EverestMan）的54歲登山家，本月稍早完成了第29次登頂，隨後又再次登頂。
卡米．瑞塔所屬嚮導服務公司「七峰跋涉」（Seven Summits Treks）的明瑪（Mingma Sherpa）告訴法新社：「卡米．瑞塔今天早上登上了聖母峰。」
擔任嚮導超過20年的卡米．瑞塔，是在1994年首度攀上8849公尺的聖母峰，從那時起，這位雪巴人幾乎每年都會攀登聖母峰，為客戶提供嚮導。
卡米．瑞塔在5月12日完成第29次攀登聖母峰後向法新社表示：「我很高興能創造紀錄，但紀錄最終會被打破。」
「我更高興的是，我的登頂讓尼泊爾得到了世界認可。」
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