離譜乘客！日男搭全日空航機酒後咆哮 緊抱空服員涉猥褻遭逮捕

日本55歲男性上班族去年4月搭乘全日空國際線航班時，不僅酒後咆哮其他乘客，還出現涉嫌緊抱女性空服員並試圖猥褻等脫序行為，日媒今天報導，這名男性已被日本警視廳逮捕。

日本TBS電視台報導，被依強制猥褻未遂罪嫌逮捕的是55歲多田直樹。

警視廳表示，多田去年4月搭乘全日空（All NipponAirways）從泰國飛往東京羽田機場的航班，涉嫌多次緊抱機上30多歲女性空服員並試圖猥褻。

在事發前，多田在機上已跟其他乘客發生糾紛而被更換座位，就在多田欲走向發生糾紛的乘客處遭女性空服員制止，發生上述緊抱空服員及猥褻未遂犯行。

富士新聞網報導，因為多田在機上酒醉後對其他乘客大聲咆哮，甚至還想動手打人，所以被更換座位；對於前來制止脫序行為的幾名女性空服員，多田也試圖猥褻。

多田面對警詢時說，雖然記得有被斥責，但因為喝醉了，其他的事都不記得了，否認上述犯行。

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