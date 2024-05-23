訂房明明選「無早餐」…日本飯店貼心政策讓他驚喜 網讚：進化好多

許多旅宿業者除了提供顧客休息的地方，通常也有準備早餐的服務。不過有一些客人可能會刻意取消早餐，目的是希望能夠省一點旅宿費。但最近有一位日本網友，就碰上一件令人意外的狀況。

根據日本媒體「grape」報導，日本「X」網友「Vane11ope」分享，表示他最近到福井縣遊玩時，就在訂房時，特別選擇了不用早餐的住宿服務。然而實際到了飯店，卻發現自己的訂房資訊裡，竟然還是有附早餐。

網友連忙急問飯店人員，只見飯店人員回答「客人您的訂單裡，確實沒有附早餐」，不過他又進一步說明，表示飯店內的早餐是免費提供的，因此即使客人沒訂，依然能夠享用自助餐形式的飯店早餐。這服務讓網友是又驚又喜，最後也決定品嚐飯店提供的美食。

其他網友也紛紛表示「好棒喔，這也太開心了吧」、「以前飯店就隨便給一些麵包和飲料，現在免費早餐竟然進化這麼多了」、「有時公司出差只肯讓我們訂沒付早餐的方案，有這種旅館真的是幫了大忙」、「沒特別訂早餐卻還是能吃，感覺特別賺到了耶」。