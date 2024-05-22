全球最顛簸長途航班誰霸榜？東京起飛班機！
新加坡航空（Singapore Airlines）一架從倫敦飛往新加坡的班機，21日下午在途中遭遇致命亂流，緊急迫降在曼谷，機上乘客1死30傷，使得大家紛紛關注起那些不穩定的空中航線。
彭博資訊報導，根據turbli數據庫，從智利聖地亞哥（Santiago）飛往玻利維亞聖克魯斯（Santa Cruz）是所有航班裡氣流顛簸最嚴重的，不過，世界各地都有類似的顛簸情況。而從東京起飛的航班，在最顛簸長途航班裡霸榜。
亂流由不同速度的氣團相遇造成。turbli網站說，這通常發生在噴射氣流帶邊緣、山岳上空和某些積雨雲風暴裡。
例如，在聖地亞哥飛聖克魯斯，從太平洋吹向大西洋的風幾乎垂直於安地斯山脈，從而產生了亂流。赤道也因為有強烈的上升氣流和雷暴活動而成為出名的亂流區。日本則因多山和環海，常有亂流。
turbli網站利用英國和美國官方氣象機構提供的數據，分析15萬條航線而得出排名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言