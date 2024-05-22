快訊

短延時強降雨來了！ 15縣市大雨特報恐下到晚上

輸液大廠造假遭關廠！缺口達196萬瓶 食藥署估10月才能恢復

堅守Windows XP不升級 實測上網2分鐘「病毒全面攻占」最終結果超慘

全球最顛簸長途航班誰霸榜？東京起飛班機！

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
一架從倫敦飛新加坡的星航班機21日因遭遇亂流迫降泰國時，救護車在機場待命。歐新社
一架從倫敦飛新加坡的星航班機21日因遭遇亂流迫降泰國時，救護車在機場待命。歐新社

新加坡航空（Singapore Airlines）一架從倫敦飛往新加坡的班機，21日下午在途中遭遇致命亂流，緊急迫降在曼谷，機上乘客1死30傷，使得大家紛紛關注起那些不穩定的空中航線

彭博資訊報導，根據turbli數據庫，從智利聖地亞哥（Santiago）飛往玻利維亞聖克魯斯（Santa Cruz）是所有航班裡氣流顛簸最嚴重的，不過，世界各地都有類似的顛簸情況。而從東京起飛的航班，在最顛簸長途航班裡霸榜。

亂流由不同速度的氣團相遇造成。turbli網站說，這通常發生在噴射氣流帶邊緣、山岳上空和某些積雨雲風暴裡。

例如，在聖地亞哥飛聖克魯斯，從太平洋吹向大西洋的風幾乎垂直於安地斯山脈，從而產生了亂流。赤道也因為有強烈的上升氣流和雷暴活動而成為出名的亂流區。日本則因多山和環海，常有亂流。

turbli網站利用英國和美國官方氣象機構提供的數據，分析15萬條航線而得出排名。

新加坡航空 航班 航線

延伸閱讀

日本東京JR電車驚傳有人持刀！嫌犯已遭逮

旅日遊客最愛日本景點 TOP 10 大公開！猜猜第一名景點是哪裡呢？(上)

星野集團東京新飯店！OMO5東京五反田以「絢麗夜景與美食天堂」為主題

日本近年屢傳電車內持刀傷人 隨機犯案似層出不窮

相關新聞

我追的歐巴成為罪犯：鄭俊英與勝利事件後，韓流粉絲的「脫粉」剖白

如果喜歡的偶像有一天登上社會新聞頭條，你會有什麼感覺？《那一天，我追的歐巴成為了罪犯》，光是讀其書名就會讓追星人倒抽一口氣。本書作者為1999年生的吳洗娟（오세연），同時是紀錄片《成粉》（성덕）的導演。她過去是南韓歌手鄭俊英的「成粉」──成功粉絲。15歲「入坑」，每天花4小時逛粉絲論壇，努力存錢從釜山到首爾見偶像，聽歌品味、穿著打扮、帳號密碼等一切都與那個人有關，甚至以粉絲身分上過綜藝節目，念出寫給偶像的情書。然而，幸福回憶卻在2019年3月11日頓時成為黑歷史。

全球最顛簸長途航班誰霸榜？東京起飛班機！

新加坡航空（Singapore Airlines）一架從倫敦飛往新加坡的班機，21日下午在途中遭遇致命亂流，緊急迫降在曼...

能當緊急糧食！日本盒裝米飯優點多 日幣貶值助攻「外銷5年翻倍」

日本超市等店家經常能找得到一種微波盒裝米飯，這種白飯的特點在於簡單微波或隔水加熱後，就能夠立刻食用。平常用起來相當方便，加上保存期限長的原因，也能當作緊急糧食。近來這種盒裝米飯，除了在日本流通之外，也漸漸地打開全球市場外銷。

法國公路武裝劫囚案 凸顯毒梟暴力猖獗與政府掃毒不彰

2024年5月，法國發生一起舉國震驚的劫囚事件，一名疑似和毒梟有關的囚犯，光天化日之下被同夥攔路救走，押運囚車的人員2死3傷。紐約時報說，此案再度凸顯法國的販毒問題，這個外表美麗誘人的國度，隱藏著一個犯罪猖獗又毒品肆虐的暴力世界。

皮克斯動畫工作室裁員14%！母公司迪士尼說內容重質不重量

製作出《玩具總動員》等經典電影、迪士尼旗下全球知名的動畫工作室皮克斯（Pixar Animation Studios）周...

被生活開銷壓得喘不過氣 南韓心理上流階級在消失

南韓社會不時有「中產階級崩壞」的討論。南韓政府智庫說，實際上可能是高收入群體因收入條件惡化，主觀認定自己是中產階級引爆不滿，並非中產階級真的減少。不過有專家指出，官方標準顯然不能滿足社會新的變化趨勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。