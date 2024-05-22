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美空服員廣播歡迎媽祖：台灣女神為美國人添好運

中央社／ 舊金山21日專電

北港媽祖今天飛抵美國遶境最後一站紐約，持續進行宗教文化交流。美國西南航空機組人員特別透過廣播歡迎媽祖登機，表示「來自台灣的女神媽祖，祂會為美國民眾添好運」。

「北港媽」14日展開美國遶境，今天搭乘美國西南航空國內線班機，自休士頓飛抵紐約。機上空服員這次特別向乘客介紹「貴客」，表示「來自台灣的媽祖」正在美國進行宗教文化交流，最早去到舊金山，最後一站來到紐約。

空服員還開心表示，台灣的女神媽祖會為美國民眾添好運。

「北港媽」將在紐約連待6天，最後一天會參加曼哈頓聯合廣場的文化藝術節，讓更多海內外民眾認識台灣宗教文化。空服員也順道告訴乘客，在文化藝術節現場，會有很多很棒的台灣美食，「而且媽祖身邊還有兩名將軍喔」。

美國空服員也說，她擔任空服員19年，第一次接待到這樣的貴客。

抵紐約之前，「北港媽」在休士頓完成原汁原味的遶境，當天媽祖乘坐鑾轎，在休士頓警局全程協助交通管制下，由騎著8匹駿馬的休士頓騎警作為前導，休士頓當地僑界遴選的青年擔任轎夫，北港朝天宮人員支援抬轎，象徵傳承和開枝散葉。

休士頓旅遊局亞太處處長姚義分享，當天高溫30度，但全場熱度更加沸騰，超過千名信眾和民眾參與約1英里的遶境，有來自佛羅里達州的夫妻開了1千多英里的路，到休士頓朝聖。

姚義說，這趟行程對美國當地民眾認識台灣多采多姿的文化有極大貢獻，也讓「台灣之名」深植休士頓人的心中，期待未來有機會擴大規模，並且有更多國際友人參與，藉媽祖把愛、平安、及幸福，分享給世人。

北港朝天宮 媽祖 美國

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