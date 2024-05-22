能當緊急糧食！日本盒裝米飯優點多 日幣貶值助攻「外銷5年翻倍」

日本超市、超商經常能找到一種微波盒裝米飯，這種白飯的特點在於簡單微波或隔水加熱後，就能夠立刻食用。平常用起來相當方便，加上保存期限長，也能當作緊急糧食。近來這種盒裝米飯，除了在日本流通之外，也漸漸地打開全球外銷市場。

根據日本媒體「朝日新聞台」報導，盒裝米飯製造商「ジャパン・パックライス秋田」董事長涌井徹表示，最近他們接到了許多來自美國的探詢，希望能增加供應量，因此正如火如荼地進行擴廠準備。

過去該廠商一年可製造3600萬份盒裝米飯，但大多數都是在日本國內販售，其中僅有1萬4000份會銷來台灣。然而隨著日本及海外市場的增加，廠商打算在擴廠之後，能夠每年生產5500萬份盒裝米飯，其中1000萬預計銷往美國、中國及泰國等海外地區。

而從整體市場觀察，日本盒裝米飯的輸出銷售額，從2019年的5.1億日圓，到2023年已成長為10.0億日圓（約相當於新台幣1.05億到2.07億），漲幅接近翻倍。

全日本米．米關連食品輸出促進協議會的專務理事細田浩之指出，現今海外相當喜愛壽司之類的日本食物，也認為日式料理非常健康。但很多外國人家裡沒有煮飯的電鍋，因此會直接購買盒裝米飯。加上因為日幣貶值的影響，讓日製的盒裝米飯在價位上具有競爭力，因此近來造成熱潮。