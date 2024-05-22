新航波音客機遇亂流 1死30傷

一架從英國倫敦飛往新加坡的新加坡航空班機廿一日遭遇嚴重亂流，導致機上一名旅客喪生，卅人受傷，班機緊急迫降泰國曼谷。

事發班機為一架波音777-300ER，機上有二一一名旅客和十八名機組員。美聯社報導，該SQ321航班在當地時間下午三點四十五分降落在曼谷蘇凡納布機場。新航說，以盡力協助旅客和機組員為優先，也正和當地政府合作提供必要醫療協助。

BBC報導，死者是一名七十三歲英國男子，死因疑為心臟病發作。

倫敦到新加坡航程約十三小時。路透報導，Flightradar24航班追蹤資料顯示，該機自倫敦起飛約十一小時後遇上亂流，高度突然在五分鐘內從三點七萬英尺降至三點一萬英尺，驟降了一千八百公尺。

一名旅客回憶，飛機陡降時，部分旅客被拋向機艙內天花板。廿八歲乘客阿茲米爾說，事發時班機開始傾斜，他知道將有事發生，之後飛機非常突然下墜，坐在位置上但未繫安全帶的旅客都被拋向天花板，「有些人頭撞上行李櫃，撞出凹陷」。

社群媒體影像顯示，空服員突遭拋飛，撞擊行李櫃和天花板，現場並傳出尖叫。

亂流造成的死亡非常少見。根據美國聯邦航空管理局的數據，二○○九年至二一年間，有一四六名乘客和機組員因亂流受重傷。