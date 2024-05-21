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年砸逾6千萬抗老！矽谷富豪揭長壽秘訣 「簡單1事」取代咖啡活更久

聯合新聞網／ 綜合報導
企業人士越來越注重自我健康的維護，不再僅以咖啡因開啟新的一天。 情境示意圖／Ingimage
企業人士越來越注重自我健康的維護，不再僅以咖啡因開啟新的一天。 情境示意圖／Ingimage

一名46歲的美國矽谷企業家布萊恩．強森（Bryan Johnson），以其對抗衰老療法的熱衷而聞名於世，他每年花費200萬美元（約新台幣6459萬元）聘請專業醫療團隊，規劃嚴格的蔬果飲食、生活作息等，幫助他擁有37歲的心臟和18歲的肺活量，而身為「抗老狂人」的強森，近期也針對「長壽秘訣」提出了看法。

根據外媒「商業內幕」報導，美國的生物科技富豪強森，透過創辦支付平台Braintree和神經科學新創公司Kernel累積大筆財富，不缺錢的他近年將目光轉向研究長壽療法，企圖逆轉生理年齡，用盡一切辦法力求長壽的強森認為：「睡眠是新的咖啡」。

強森進一步說明，良好睡眠是日常生活的重要部分，「我通常在晚上8:30之前上床睡覺，早上6點前起床」，有些科技主管不再以咖啡因開啟一天，而是專注於「睡眠」這件看似簡單的活動本身。

致力於製作咖啡替代品的「Mud\Wtr」創始人Shane Health表示，現在鐘擺正在向另一個方向擺動，人們開始重視如何好好照顧自己、是否感到精力充沛或充滿活力等健康議題。

專家也指出，睡眠可以取代早晨的咖啡這一觀念表明，企業人士越來越注重自我健康的維護，優先考慮睡眠和健康的員工可能更有效率、更專注、更善於表達。

咖啡 抗老 睡眠 矽谷 美國

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