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印度離奇空中事故！民航機降落撞死40隻紅鶴 飛機嚴重受損

中央社／ 新德里21日專電
印度大城孟買空域發生離奇事故，一架民航機撞死至少40隻紅鶴。情境示意圖。圖／ingimage
印度大城孟買空域發生離奇事故，一架民航機撞死至少40隻紅鶴。情境示意圖。圖／ingimage

印度大城孟買（Mumbai）空域發生離奇事故，一架民航機撞死至少40隻紅鶴。飛機雖然嚴重受損，所幸仍平安降落，無人受傷。

「今日印度」（India Today）電視台今天報導，阿聯酋航空公司（Emirates Airlines）一架飛機昨晚飛往孟買準備降落時，迎頭撞上至少40隻紅鶴。

飛機因嚴重受損而取消回程航班，現正在孟買國際機場全面維修。

孟買所在的馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）的森林管理廳已針對這起事件展開調查。

官員表示，過去從未聽聞如此離奇的事件，推測這群紅鶴可能是在飛往紅鶴保護區時，不巧被飛機撞上。

孟買濕地及海岸向來是紅鶴的重要棲息地。保育人士指稱，濕地周邊的建築工程，可能是這起不幸事件的肇因。

保育人士聲稱，有建築商派人假冒漁民到濕地驅趕紅鶴，牠們被迫遷往另一個保護區的途中，就有與飛機相撞的風險，政府應把驅趕行為視同刑事犯罪處理。

保護區 印度 孟買 濕地 航班

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