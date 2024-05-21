義大利那不勒斯附近「一晚150起地震」 專家：過去40年來威力最強群震

義大利有關單位今天表示，南部城市那不勒斯（Naples）不遠的一處火山口昨天晚間發生一連串規模數十年來最大的地震，所幸沒有造成重大災損，卻讓居民心驚膽戰。

法新社報導，義大利國家地球物理與火山學研究中心（INGV）指出，其中一起規模4.4地震發生在晚間8時過後，震源深度僅2.5公里。

這起規模4.4地震之前有一起規模3.5地震，之後則陸續發生數十起的餘震。

INGV在報告中指出，這座被稱為坎皮佛萊格瑞（Campi Flegrei）的火山口，從昨晚7時51分至今晨12時31分之間出現約150起地震。

INGV人員指出，「這是過去40年來，威力最強的群震」。

INGV表示會持續監測火山口狀況，且「不能排除會有更多能量相當的地震活動」。

坎皮佛萊格瑞4萬年前發生了一場影響地球氣候的噴發事件，近來再度成為居民和科學家心頭一大隱憂，主要是因為近來岩漿活動釋放氣體，火山再次活躍了起來。

波照里（Pozzuoli）一名居民埋怨成天活在恐懼之中，擔心建築在一次又一次的地震中還能撐多久。

然而，專家表示，火山依舊不太可能在不久的未來發生全面噴發情況。