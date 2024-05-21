日本水產廳船隻執行公務觸礁 船上14人全獲救

一名46歲的美國矽谷企業家布萊恩．強森（Bryan Johnson），以其對抗衰老療法的熱衷而聞名於世，他每年花費200萬美元（約新台幣6459萬元）聘請專業醫療團隊，規劃嚴格的蔬果飲食、生活作息等，幫助他擁有37歲的心臟和18歲的肺活量，而身為「抗老狂人」的強森，近期也針對「長壽秘訣」提出了看法。

2024-05-21 22:15