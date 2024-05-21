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日本水產廳船隻執行公務觸礁 船上14人全獲救

中央社／ 東京21日綜合外電報導
日本岡山縣笠岡市外海，今天上午發生水產廳取締船觸礁意外，船上14人全數獲救，但船隻已下沉。圖截自YouTube頻道 OHK公式チャンネル
日本岡山縣笠岡市外海，今天上午發生水產廳取締船觸礁意外，船上14人全數獲救，但船隻已下沉。圖截自YouTube頻道 OHK公式チャンネル

日本岡山縣笠岡市外海，今天上午發生水產廳取締船觸礁意外，船上14人全數獲救，但船隻已下沉，也可以看到海面上有浮油。

日本電視台（Nippon TV）報導，管轄該海域的水島海上保安部表示，今天上午不到10時，接獲通報表示水產廳一艘取締船在笠岡市梶子島北側海域觸礁進水。

船上14名人員全數獲救平安，但海面上可以看到長約40公尺、寬約30公尺的浮油。

地方媒體岡山放送（OHK）報導，這艘漁業取締船名為「白鷺」，隸屬日本政府農林水產省所有，上午9時45分左右，船上人員通報海上安保部船隻進水。

水島海上保安部表示，「白鷺」為執行公務從廣島縣尾道港要前往兵庫縣淡路島的洲本港，在航行過程中不慎觸礁。

目前船隻在水深約19公尺的海域，以船首浮出海面的狀態沉沒觸底，且附近可見浮油，海上保安部巡邏船正透過噴水等方式進行因應。

事發當時天候晴朗，風力及海象都平穩，海上保安部將聽取船上乘組員的說法，調查詳細事發原因。

岡山 日本

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