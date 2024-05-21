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熱浪來襲吼猴相繼死亡 墨西哥調查矛頭指向極端高溫

中央社／ 墨西哥市20日綜合外電報導
墨西哥的吼猴近來相繼死亡，當局今天表示，他們正調查極端高溫是否導致瀕臨滅絕的吼猴面臨生存危機。法新社
墨西哥的吼猴近來相繼死亡，當局今天表示，他們正調查極端高溫是否導致瀕臨滅絕的吼猴面臨生存危機。法新社

墨西哥的吼猴近來相繼死亡，當局今天表示，他們正調查極端高溫是否導致瀕臨滅絕的吼猴面臨生存危機。

法新社報導，墨西哥環境部表示，目前調查的原因包括「中暑、脫水、營養不良或農作物遭殺蟲劑燻蒸」。

環境部說，將進行研究以排除病毒或疾病的可能。

南部奇亞帕斯州（Chiapas）和塔巴斯科州（Tabasco）氣溫高達攝氏45度，已通報吼猴死亡的案例。

墨國政府雖未透露有多少靈長類動物死亡，但總部位於塔巴斯科州的野生動物保護組織COBIUS，通報「大量死亡」。

COBIUS在聲明中表示：「這很可能是由於氣候原因，但我們不能排除其他重要因素。」

「如果你看到猴子身體虛弱，明顯中暑或脫水，請試著用繩子吊起一桶水給牠們喝。」

來自塔巴斯科州（Tabasco）的墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）指出，極端高溫可能是造成這種現象的原因。

他在例行記者會上表示：「天氣非常熱，自從我拜訪這些州以來，從未有像現在如此的感受。」

塔巴斯科州的民防機構表示，當局和保育人士派員巡邏，提供水和食物（主要是水果）幫助猴群補充水分。

中暑 墨西哥 高溫

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