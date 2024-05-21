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泰國專欄作家看珍珠奶茶 台灣國飲軟實力代表

中央社／ 曼谷21日專電

泰國專欄作家在泰國媒體上介紹台灣珍珠奶茶發展歷史，並指出珍珠奶茶成為台灣的國飲和軟實力代表，除了旅客造訪台灣必喝珍奶外，變裝皇后妮妃雅也以珍奶靈感作為表演服裝。

泰國第一大報泰叻報（Thairath）專欄「泰國筆記」18日刊出筆名為「旋風」的專欄作家文章，文章題目為「台灣最好的軟實力」。

文章提到，華人和茶文化之間淵源深厚，台灣的華人移民過去著迷於製茶和喝熱茶，珍珠奶茶的歷史大概只有40年，但卻已經成為台灣的國飲和真正的軟實力代表。

文章裡介紹了台灣珍珠奶茶起源和歷史，大約在1980年代中期開始蔚為風潮，但風潮過後逐漸衰退，直到2016年前總統蔡英文上台後，推動促進旅遊和貿易的新南向政策，珍珠奶茶風潮再度回歸。

作者指出，台灣政府藉此機會把珍奶打造為國飲，在各式旅遊指南中把珍珠奶茶列為造訪台灣必嘗試飲料，沒喝過珍奶等於沒去過台灣；珍奶也被視為外交一部分，在重要場合用來招待賓客；台灣的珍珠奶茶店在東南亞和歐美各國展店，甚至4月30日被定為國際珍奶日。

作者接著介紹美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul's Drag Race）今年第16季比賽冠軍是來自台灣的妮妃雅（Nymphia Wind），妮妃雅在最後一輪比賽中身穿珍珠奶茶服裝，最終成為第一位贏得這項比賽的東亞選手。蔡英文也立即在社群媒體Instagram上祝賀妮妃雅的成就，感謝並讚賞妮妃雅是台灣人民的驕傲。

作者最後反思，泰國有什麼飲料可以作為泰國軟實力代表，但他目前還想不到，他希望讀者與他分享自身想法，還盼能進一步傳達給泰國政府，畢竟他看到新政府力促軟實力概念至今已8個月，仍找不到合適的選擇。

泰國 珍奶 珍珠奶茶

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