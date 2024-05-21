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遊客亂象不堪其擾 日本河口湖町架黑幕擋富士山

中央社／ 東京21日綜合外電報導

日本河口湖車站外一家便利商店近年成為遊客拍攝富士山的熱門景點，不過也引發不少亂象。富士河口湖町公所今天派員到這家便利商店對面的人行道架設黑幕，防止遊客爭相拍照。

法新社報導，日本連鎖便利商店Lawson河口湖站前店因為與店鋪後方遠處的富士山形成強烈對比，吸引許多外國觀光客到此一遊，不過大批遊客為了拍攝富士山，出現亂丟垃圾、擅闖民宅、不遵守交通規則等脫序行為，也讓當地民眾不堪其擾。

當地民眾表示，觀光客會擠在人行道上捕捉白雪皚皚的富士山與便利商店同框的畫面，有些拍照的遊客還會違規停車、無視禁菸規定。

工作人員今天在Lawson河口湖站前店對面的人行道架設了一面高2.5公尺、寬20公尺的遮光幕，阻擋遊客拍攝富士山。

一名在當地經營和菓子店鋪的41歲的居民告訴法新社說，「我希望這個黑幕可以防止危險行為」。

而一名36歲的紐西蘭遊客對此失望地表示：「在這邊確實能拍到經典的畫面，但是完全可以理解（架起黑幕的）原因。我們昨晚嘗試趕在黑幕架起前拍下富士山，當時人山人海。」

這名紐西蘭遊客也說，遊客爭相在此處拍富士山也頗為危險，因為車輛川流不息，不過還有其他地點可以拍到富士山。

人行道 富士山

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