澳洲警方打擊家庭暴力 逮捕554人

中央社／ 雪梨20日綜合外電報導

澳洲正處理一系列受矚目的攻擊女性事件之際，人口最多的新南威爾斯州警方今天宣布，他們在為期4天的行動中逮捕並指控554名家庭暴力犯嫌。

法新社報導，新南威爾斯州（New South Wales）警方說，該州一些「最嚴重的家庭暴力犯罪者」已遭到逮捕，其中包括一名男子，他涉嫌踩踏一名婦女，造成肋骨骨折、臉部受傷和腎臟受傷。

逮捕這些犯嫌之際，澳洲正在努力因應今年以來有28名婦女死於暴力，平均每4天就有1人死亡。相較於去年同期，只有14名婦女死於暴力事件。

一系列備受矚目襲擊女性事件，引發人們關注性別暴力和家庭暴力，其中包括在雪梨近郊「西田龐迪購物中心」（Westfield Bondi Junction）發生刺傷5名女性事件。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）稱其為「國家危機」，同時宣布採取措施遏止利用深偽技術（Deepfake）製造色情內容，並增加資助逃離虐待關係的女性。

澳洲政府數據顯示，過去30年來，親密伴侶殺人案逐漸減少。

根據2023年的數據，澳洲的家庭暴力發生率仍低於經濟合作暨發展組織（OECD）國家的平均水準，低於加拿大、美國和英國。

但家庭暴力防治機構長期以來不斷示警，必須採取更多行動。

家庭暴力 澳洲

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