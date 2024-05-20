快訊

8次總統就職日漲跌各半 520後怎布局？法人坦言「小心操作」看好這些族群

短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

首爾酷兒文化節申辦受阻 性少數族群處境惡化

中央社／ 首爾20日專電

韓國最大的LGBT活動「首爾酷兒文化節」邁入第25屆，但今年在申請活動場地等行政程序上卻連連受阻，甚至得為反LGBT勢力的攻擊行為買單，主辦方對韓國社會在維護性少數者權益上開倒車的現象表示憂心。

「我們將今年口號定為YES, QUEER!時，並沒想到這會變成如此迫切的訴求」，首爾酷兒文化節組織委員會委員長梁瑄友今天在對外媒的記者會上表示，今年為活動申請場地的過程中，已經受到首爾市政府的4次拒絕，「但酷兒族群並不是被拒絕就會消失，組織委員會也不會因此放棄舉辦活動」。

2000年起一年一度的首爾酷兒文化節，自2015年起除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間外，每年都在首爾市政府前的首爾廣場舉行活動，但去年首次遭首爾市府拒絕使用申請，當時市府將活動當日的場地使用權給了另一個反對LGBT（同性戀、雙性戀及跨性別者）的基督教青年音樂會。

今年首爾市府拒絕的理由則是預計連續舉辦7個月的「露天圖書館」活動。梁瑄友表示，申請遭拒的原因有很多可能，「但今年不只是遊行活動，演講、討論會等活動場地申請都遭拒」，「不知道是不是巧合，拒絕的剛好都是首爾市府轄下的機關」，質疑LGBT團體在行政程序上遭到公家機關差別對待。

過去24年來，共有15萬人參與首爾酷兒文化節，曾有3萬5000人同時為性少數者權益走上街頭，參與首爾酷兒遊行；但這樣的發聲行動不僅招來反對勢力的惡意攻擊，這些言語、肢體攻擊行為也成為場地主管單位拒絕LGBT團體活動的理由。

梁瑄友舉例，原本預定4月19日在首爾市公益活動支援中心多目的廳舉行的紀念演講活動，在活動的15天前突然收到取消許可通知，梁瑄友解釋，原本申請的活動名稱是「文化節：實現民主的市民之力」，之後修改為「酷兒文化節：實現民主的文化之力」，其他內容都與先前一致，卻被以「活動內容與申請表不符」打回票。

首爾酷兒文化節期間預計舉行的演講活動，也因「可能引發社會糾紛，影響設施正常營運」為由被拒。梁瑄友說，組織委員會已向國家人權委員會提出陳情，強調「該被拒絕的不是酷兒族群，而是首爾市對性少數者的歧視行為」。

今年首爾酷兒文化節在5月17日至6月18日舉行，結合線上及實體演講、討論會、電影放映等活動，首爾酷兒遊行則規劃在6月1日於鄰近市政府的地鐵乙支路入口至鐘閣站之間舉行，屆時預期可能與去年一樣，受到LGBT抗議者包圍、攻擊，梁瑄友表示主辦方正與警方協調，擬定確保活動現場安全的應對方案。

LGBT 首爾

延伸閱讀

抓不勝抓！日女赴韓賣春人氣高 「裝AV女優」月收破百萬

來台灣定居！李多慧花一年看房 感嘆台北房租「江南水準」

具惠善離婚4年近況曝光 重回校園沒地方住「慘睡車上吃泡麵度日」

具惠善離婚4年近況曝光 重回校園沒地方住「慘睡車上吃泡麵度日」

相關新聞

稻米存放10年能吃嗎？泰國官員稱安全無虞 政府擬釋出販賣

泰國政府近日擬將一批存在倉庫中已經10年的稻米釋出到市場上，引起輿論質疑擺了10年的米吃下肚恐怕有食安疑慮。官員堅持稻米...

每天醒來都不想上班？日醫示警「五月病」：輕忽恐釀精神問題

「五月病」是日本一種通俗的說法，指許多學生和上班族，在五月時特別容易感到倦怠的現象。原因之一在於四月底到五月初，日本適逢黃金週連假，因此在放完長假後大家心情不容易調整。不過，雖然「五月病」並不是正式的病稱，但日本醫師武神健之，卻呼籲不應該輕視五月病的問題，並解析箇中原因。

夜空驚見超巨大「藍色流星」高速劃過！瞬間照亮葡萄牙黑夜

葡萄牙、西班牙當地時間19日午夜，突然有顆「藍色流星」劃過天際，刺眼光線瞬間照亮夜空，不少民眾皆目擊到這一罕見景象，而從行車紀錄器捕捉到的畫面，可清楚看見該物體高速墜落7秒的珍貴畫面。據外媒報導，當局證實有收到「物體墜落」之相關報告，然而無法確定是否有流星撞擊地面。

抓不勝抓！日女赴韓賣春人氣高 「裝AV女優」月收破百萬

日本女性前往他國的違法賣春事件層出不窮。近來韓國首爾傳出有三位20多歲的女性，原先以觀光的名義入國，但後來因為賣春行為，違反出入國管理法遭到逮捕，警方同時還逮捕了4位韓國的斡旋業者。目前越來越猖獗的賣淫行為，也引起兩國警方的重視。

大學生半夜讀書「怕打擾室友睡覺」 深夜宿舍外借路燈溫習

只要有決心，沒有良好學習環境又如何！有女大學生日前被拍到，深夜時分於宿舍外擺放小書桌，並坐於街燈下借光溫書…

回去你的國家：黎巴嫩遣返330位敘利亞難民

巴嫩5月14日宣布，已遣返第一批約330名「自願返鄉」的敘利亞難民。2011年敘利亞內戰以來，黎巴嫩收容近200萬難民，但在自身經濟危機之下，黎巴嫩舉國上下對難民的排斥逼近臨界點，來自安全部隊與憤怒民眾的針對性暴力頻傳。但根據人權組織調查，近幾年返國的敘利亞人之中，有不少人被當成叛國賊而遭受酷刑與關押，他們依然面臨阿薩德政府的高壓箝制與報復風險。而在國際上，愈來愈多國家呼籲解除對敘利亞的制裁，以便將數百萬敘利亞難民遣返回國，歐盟月初也宣布撥款10億歐元，協助黎巴嫩嚴防難民湧向歐洲——敘利亞難民的處境，愈加不堪、無處容身。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。