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日本福岡機場短暫關閉 菲客機兩度轉降抵大阪

中央社／ 東京20日綜合外電報導

日本伊別克斯航空一架客機昨晚降落福岡機場前稱「起落架故障」，所幸在機師手動開啟起落架後安全著陸，無人傷亡，不過造成跑道暫時關閉與一架從菲律賓出發的客機兩度轉降。

「每日新聞」報導，國土交通省福岡機場事務所等單位表示，一架伊別克斯航空（IBEX Airlines）客機昨天從宮城縣仙台市出發後，晚間6時40分左右準備降落在福岡市博多區的福岡機場之際，通報機場管制員稱「可能無法降下著陸用的車輪」。

這架飛機在機師手動開啟起落架後安全著陸，並自行移動到停機坪。消防單位接獲通後後，曾出動消防車以防萬一。福岡機場的跑道昨晚6時42分至49分也因而暫時關閉。

受到跑道關閉的影響，原定昨晚7時左右降落在福岡機場的菲律賓宿霧太平洋航空（Cebu Pacific Air）一架客機兩度轉降，最終降落在關西國際機場，機上乘客也為此待在機上8小時。

這架宿霧太平洋航空飛機昨天下午4時前從馬尼拉起飛，降落前20分鐘接獲福岡機場跑道關閉的消息後，晚間7時20分左右轉降到約60公里以外、位於北九州市的北九州機場。

在北九州機場加油之後，原本考慮飛回福岡機場，但因趕不上福岡機場的「宵禁」時間，因此晚間10時50分左右從北九州機場起飛，於晚間11時40分過後飛抵大阪府泉佐野市的關西國際機場。

福岡機場位於市區，為了不帶給居民嚴重的噪音負擔，嚴守每天晚間10時關門的「宵禁」時間，除因特殊情況事前報備獲准外，遲到航班原則上只能飛返原出發機場或另尋備降機場。

北九州機場雖然接受國際線航班起降，但夜間地勤人員不足，難以接待下機的乘客，這架宿霧太平洋航空飛機因此選擇24小時均可運作的關西國際機場轉降。

宿霧太平洋航空2023年9月一架從馬尼拉飛往福岡機場的客機，因為無法在福岡機場「宵禁」時間內降落，被迫在隔天凌晨飛返馬尼拉，導致機上125名乘客被困機上約11小時，引發不滿。

機場 福岡 馬尼拉

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