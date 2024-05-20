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每天醒來都不想上班？日醫示警「五月病」：輕忽恐釀精神問題

聯合新聞網／ 綜合報導
日醫警告不想上班上學的「五月病」若放置不管，將引發更嚴重的精神問題。圖／Ingimage
日醫警告不想上班上學的「五月病」若放置不管，將引發更嚴重的精神問題。圖／Ingimage

「五月病」是日本一種通俗的說法，指許多學生和上班族，在五月時特別容易感到倦怠的現象。原因之一在於四月底到五月初，日本適逢黃金週連假，因此在放完長假後大家心情不容易調整。不過，雖然「五月病」並不是正式的病稱，但日本醫師武神健之，卻呼籲不應該輕視五月病的問題，並解析箇中原因。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，武神認為所謂「五月病」的發生，往往來自環境大幅變動影響心情，像是升學、就職、人事異動，甚至是結婚、小孩子開始上學等等。而有「五月病」的人，容易變得意志消沉，每天早上醒來都覺得很痛苦，不想上班上學，還可能有頭痛、肚子痛等症狀。

武神指出，越是認真、追求完美主義的人，越容易產生五月病。除了容易給自己負擔之外，還可能因為環境的改變，使得過往能夠給予支援的家人和朋友，也變得愛莫能助，結果因此和周邊的親友拉開距離。如果放著不管，恐怕會進一步引發適應障礙症。

武神還認為，如果等到「覺得很累了」才休息，往往已經有點晚了。得在感到疲累之前，就先適度地放鬆，硬撐有可能會陷入惡性循環。另外，人在承受壓力之下，行動也可能發生改變，像是打招呼的聲音變小、報告或聊天時變得很健忘、工作效率變差等等。如果發現周圍的人有類似狀況，代表對方精神可能已經開始產生問題了，最好試著瞭解狀況，幫助對方度過難關。

日本 醫師

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