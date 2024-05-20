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夜空驚見超巨大「藍色流星」高速劃過！瞬間照亮葡萄牙黑夜

聯合新聞網／ 綜合報導
葡萄牙、西班牙當地時間19日午夜，突然有顆「藍色流星」劃過天際，刺眼光線瞬間照亮夜空。圖片來源／X「UHN PLUS」
葡萄牙、西班牙當地時間19日午夜，突然有顆「藍色流星」劃過天際，刺眼光線瞬間照亮夜空。圖片來源／X「UHN PLUS

葡萄牙西班牙當地時間19日午夜，突然有顆「藍色流星」劃過天際，刺眼光線瞬間照亮夜空，不少民眾皆目擊到這一罕見景象，而從行車記錄器捕捉到的畫面，可清楚看見該物體高速墜落7秒的珍貴畫面。據外媒報導，當局證實有收到「物體墜落」之相關報告，然而無法確定是否有流星撞擊地面。

綜合外媒報導，19日凌晨近1點時，原本一片黑寂的夜空中，突然快速劃過一顆「藍色流星」，落下的7秒內爆出刺眼亮光，如一顆藍色光球，所經之處皆被霓虹藍光照耀，當地不少民眾看到此景象，紛紛將拍攝到的影片上傳網路。對此，有天文愛好者表示，像這樣照亮黑夜的流星造訪地球，相當罕見。

歐洲太空總署（ESA）說明，此物體應為彗星的一部分，並非流星，在斷裂後穿過地球大氣層，在約35英里（約56公里）高空處，且基本上不可能有流星的任何碎片掉落地球。據了解，這顆「藍色流星」以每秒45公里的速度速劃過葡萄牙上空。

葡萄牙當地媒體Publico報導，當局確實有收到一顆不明物體從天而降的報告，不過目前尚無法找到可能的墜落地點，也無法確認是否有物體撞擊地表。維塞烏（Viseu）當地消防隊在當天凌晨2時趕往現場，經過搜查沒有發現任何墜落的痕跡。

台北天文館指出，流星是太空中的小石頭或塵埃，受地球重力落下的過程中，與大氣發生碰撞摩擦並燃燒的「現象」。不過，流星雨大都與彗星有關。彗星為環繞太陽運行的天體，在接近太陽時，因太陽的光、熱使彗星表面的揮發物質蒸發，而在其軌道上留下一些氣體塵埃，當地球經過彗星軌道附近時，這些殘留物受地球重力影響，短時間內大量掉落到大氣層內，因而形成流星雨。

天文館 彗星 流星雨 葡萄牙 西班牙

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